В Николаевской области появились новые охотники за дронами — детали

Охотники за дронами в дороге. Фото: скриншот

В Николаевской области в ближайшее время заработает новая группа мобильных охотников за дронами. Известно, что на ее создание жители региона задонатили более 12 миллионов гривен.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, это решение было необходимым, ведь регион почти каждую ночь страдает от атак "шахедов",

"Первые охотники уехали. Ни пуха ни пера", — написал Ким.

Отметим, что мобильные комплексы расположены на колонне пикапов Mitsubishi. Такое решение позволит военным оперативно обезвредить враждебную цель в любом регионе области.

Ранее Ким рассказал о закупке для военных 39 новых пикапов Mitsubishi L200.

"Во исполнение задачи Офиса Президента готовим группы для борьбы с "шахедами"", — сообщил глава Николаевщины.

Напомним, 17 ноября, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Система противовоздушной обороны приземлила почти все враждебные цели. В Воздушных силах ВСУ отметили, что к отражению нападения были привлечены истребители, зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы.