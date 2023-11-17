В Николаевской области появились новые охотники за дронами — детали
В Николаевской области в ближайшее время заработает новая группа мобильных охотников за дронами. Известно, что на ее создание жители региона задонатили более 12 миллионов гривен.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
По его словам, это решение было необходимым, ведь регион почти каждую ночь страдает от атак "шахедов",
"Первые охотники уехали. Ни пуха ни пера", — написал Ким.
Отметим, что мобильные комплексы расположены на колонне пикапов Mitsubishi. Такое решение позволит военным оперативно обезвредить враждебную цель в любом регионе области.
Ранее Ким рассказал о закупке для военных 39 новых пикапов Mitsubishi L200.
"Во исполнение задачи Офиса Президента готовим группы для борьбы с "шахедами"", — сообщил глава Николаевщины.
Напомним, 17 ноября, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Система противовоздушной обороны приземлила почти все враждебные цели. В Воздушных силах ВСУ отметили, что к отражению нападения были привлечены истребители, зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
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