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Дороги замело: проїзд до Одеської області з Молдови через КПП "Джурджулешти" заблоковано

29 січня 2023 12:20
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова
Виїхати з Молдови в Одеську область неможливо через сильний сніг
Роботи з розчищення досі не почалися
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова

З глибокої ночі Одещину засипало густим снігом, що вчинило значні проблеми водіям на дорогах області. Негода зачепила також і сусідню Молдову, де від четвертої ранку люди не можуть перетнути кордон з Україною біля КПП "Джурджулешти".

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Розчищення доріг досі не почалося і легкові автомобілі разом з фурами вимушені стояти у сніговій пастці. Зазначимо, що ця ділянка дороги є платною, тому люди обурюються, що досі ніхто не почав робіт з ліквідації затору.

Також слід зазначити, що через сильний вітер та заметіль пізнього вечора вчора на трасі перекинувся рейсовий автобус Одеса-Кишинів. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Небезпечні дороги 

На кордоні Одеської області та Молдови сніг замітає слизькі дороги. Для отримання інформації про стан проїзду автошляхами та оперативного реагування на надзвичайні ситуації  цілодобово працює єдиний контакт-центр Укравтодор: +38 067 400 60 80.

У разі надзвичайних ситуацій діють номери гарячих ліній:

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" —  15-01;
  • Департамент міського господарства (диспетчерська) —  (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Що підготувала Одещина для очищення доріг 

  • 256 одиниць техніки підрядних організацій;
  • 2 493 тонн технічної солі;
  • 5 963 тонн фрикційних матеріалів.

Нагадаємо, що напередодні зими одеські комунальники стикнулися з проблемою обробки доріг. Це пов'язано з нестачею протиожеледних реагентів (технічної солі) та суттєве здорожчання цін на них. Основним постачальником якого було  державне підприємство "Артемсіль", розташоване в місті Соледар, неподалік Бахмута на Донеччині. Зупинили виробництво ще у квітні. Компенсувати потребу у реагентах цієї зими вдалося лише шляхом імпорту. 

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