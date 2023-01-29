Выехать из Молдовы в Одесскую область невозможно из-за сильного снега

Дороги замело: проезд в Одесскую область из Молдовы через КПП "Джурджулешты" заблокирован
С глубокой ночи Одесщину засыпало густым снегом, что совершило значительные проблемы водителям на дорогах области. Непогода затронула также и соседнюю Молдову, где с четырех утра люди не могут пересечь границу с Украиной возле КПП "Джурджулешты".
Об этом сообщают местные СМИ.
-
Шольц пообещал в дальнейшем говорить с путиным и объяснил зачем
-
"Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE
-
"Мы осознаем, кто мы": Ющенко указал, в чем Украина становится похожей на Америку
-
На Одесчине больше всего проблем с мобильной связью: в чем причина
-
СМИ назвали имя украинки, погибшей во время теракта в Израиле
-
Выключение света не прекратится: в Укрэнерго объяснили причину
-
Работают круглосуточно: одесские коммунальщики с самой ночи убирают улицы города
-
Залужный о подвиге Героев Крут: "Достойно продолжаем их дело"
-
В Минобороны Ирана прокомментировали ночную атаку дронов на их объекты
-
Украинская "Ноосфера" прибыла на станцию "Академик Вернадский": чем будут заниматься ученые в Антарктиде
Расчистка дорог еще не началась и легковые автомобили вместе с фурами вынуждены стоять в снежной ловушке. Отметим, что этот участок дороги платный, поэтому люди возмущаются, что до сих пор никто не начал работ по ликвидации пробки.
Также следует отметить, что из-за сильного ветра и метели поздно вечером вчера на трассе перевернулся рейсовый автобус Одесса-Кишинев. К счастью, обошлось без пострадавших.
Опасные дороги
На границе Одесской области и Молдовы снег заметает скользкие дороги. Для получения информации о состоянии проезда по дорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации круглосуточно работает единый контакт-центр Укравтодор: +38 067 400 60 80.
При чрезвычайных ситуациях действуют номера горячих линий:
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01;
- Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.
Что подготовила Одесчина для очистки дорог
- 256 единиц техники подрядных организаций;
- 2493 тонн технической соли;
- 5963 тонн фрикционных материалов.
Напомним, что в преддверии зимы одесские коммунальщики столкнулись с проблемой обработки дорог. Это связано с нехваткой противогололедных реагентов (технической соли) и существенное удорожание цен на них. Основным поставщиком которого было государственное предприятие "Артемсоль", расположенное в городе Соледар, недалеко от Бахмута Донецкой области. Остановили производство еще в апреле. Компенсировать потребность в реагентах этой зимой удалось только путём импорта.