Выехать из Молдовы в Одесскую область невозможно из-за сильного снега

Работы по расчистке до сих пор не начались

С глубокой ночи Одесщину засыпало густым снегом, что совершило значительные проблемы водителям на дорогах области. Непогода затронула также и соседнюю Молдову, где с четырех утра люди не могут пересечь границу с Украиной возле КПП "Джурджулешты".

Об этом сообщают местные СМИ.

Расчистка дорог еще не началась и легковые автомобили вместе с фурами вынуждены стоять в снежной ловушке. Отметим, что этот участок дороги платный, поэтому люди возмущаются, что до сих пор никто не начал работ по ликвидации пробки.

Также следует отметить, что из-за сильного ветра и метели поздно вечером вчера на трассе перевернулся рейсовый автобус Одесса-Кишинев. К счастью, обошлось без пострадавших.

Опасные дороги

На границе Одесской области и Молдовы снег заметает скользкие дороги. Для получения информации о состоянии проезда по дорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации круглосуточно работает единый контакт-центр Укравтодор: +38 067 400 60 80.

При чрезвычайных ситуациях действуют номера горячих линий:

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01;

Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Что подготовила Одесчина для очистки дорог

256 единиц техники подрядных организаций;

2493 тонн технической соли;

5963 тонн фрикционных материалов.

Напомним, что в преддверии зимы одесские коммунальщики столкнулись с проблемой обработки дорог. Это связано с нехваткой противогололедных реагентов (технической соли) и существенное удорожание цен на них. Основным поставщиком которого было государственное предприятие "Артемсоль", расположенное в городе Соледар, недалеко от Бахмута Донецкой области. Остановили производство еще в апреле. Компенсировать потребность в реагентах этой зимой удалось только путём импорта.