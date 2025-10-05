Погода в Одесі 5 жовтня: без опадів, температура моря +15…+16 °C

На море краще не йти — якою буде погода в Одесі сьогодні
Сьогодні, 5 жовтня в Одесі опадів не прогнозують. В області також дощу не буде. Температура моря вже буде досить холодною — +15…+16 °C
Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Вночі температура повітря впаде до +10…+12 °C, вдень підніметься до +15…+17 °C.
Погода в Одеській області
В Одеській області також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Повітря прогріється до +14…+19 °C, вночі впаде до +6…+11 °C. Зранку на автодорогх очікується серпанок, видимість 1-2 кілометри.
Температура морської води на узбережжі Одеси
Море вже стало холодним. Сьогодні воно триматиметься на рівні +15…+16 °C. Синоптики прогнозують значне хвилювання. Тому на узбережжя краще не ходити.
