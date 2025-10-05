Відео
Україна
Головна Одеса На море краще не йти — якою буде погода в Одесі сьогодні

На море краще не йти — якою буде погода в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 05:30
Погода в Одесі 5 жовтня: без опадів, температура моря +15…+16 °C
Люди гуляють на пляжі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 жовтня в Одесі опадів не прогнозують. В області також дощу не буде. Температура моря вже буде досить холодною — +15…+16 °C

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Вночі температура повітря впаде до  +10…+12 °C, вдень підніметься до +15…+17 °C.

Погода в Одеській області

В Одеській області також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Повітря прогріється до +14…+19 °C, вночі впаде до +6…+11 °C. Зранку на автодорогх очікується серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Температура морської води на узбережжі Одеси

Море вже стало холодним. Сьогодні воно триматиметься на рівні +15…+16 °C. Синоптики прогнозують значне хвилювання. Тому на узбережжя краще не ходити.

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні в декількох регіонах очікуються зливи. Також ми повідомляли, що у Харкові прогнозують різку зміну погоди. 

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
