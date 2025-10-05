Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На море лучше не идти — какой будет погода в Одессе сегодня

На море лучше не идти — какой будет погода в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 05:30
Погода в Одессе 5 октября: без осадков, температура моря +15...+16 °C
Люди гуляют на пляже в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 5 октября в Одессе осадков не прогнозируют. В области также дождя также не будет. Температура моря уже будет достаточно холодной — +15...+16 °C

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +10...+12 °C, днем поднимется до +15...+17 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Воздух прогреется до +14...+19 °C, ночью упадет до +6...+11 °C. Утром на автодорогах ожидается дымка, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Температура морской воды на побережье Одессы

Море уже стало холодным. Сегодня оно будет держаться на уровне +15...+16 °C. Синоптики прогнозируют значительное волнение. Поэтому на побережье лучше не ходить.

Напомним, мы писали, что сегодня в нескольких регионах ожидаются ливни. Также мы сообщали, что в Харькове прогнозируют резкую смену погоды.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации