Погода в Одессе 5 октября: без осадков, температура моря +15...+16 °C

Люди гуляют на пляже в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 5 октября в Одессе осадков не прогнозируют. В области также дождя также не будет. Температура моря уже будет достаточно холодной — +15...+16 °C

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +10...+12 °C, днем поднимется до +15...+17 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Воздух прогреется до +14...+19 °C, ночью упадет до +6...+11 °C. Утром на автодорогах ожидается дымка, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Температура морской воды на побережье Одессы

Море уже стало холодным. Сегодня оно будет держаться на уровне +15...+16 °C. Синоптики прогнозируют значительное волнение. Поэтому на побережье лучше не ходить.

Напомним, мы писали, что сегодня в нескольких регионах ожидаются ливни. Также мы сообщали, что в Харькове прогнозируют резкую смену погоды.