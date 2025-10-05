Погода в Одессе 5 октября: без осадков, температура моря +15...+16 °C

На море лучше не идти — какой будет погода в Одессе сегодня
Сегодня, 5 октября в Одессе осадков не прогнозируют. В области также дождя также не будет. Температура моря уже будет достаточно холодной — +15...+16 °C
Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +10...+12 °C, днем поднимется до +15...+17 °C.
Погода в Одесской области
В Одесской области также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Воздух прогреется до +14...+19 °C, ночью упадет до +6...+11 °C. Утром на автодорогах ожидается дымка, видимость 1-2 километра.
Температура морской воды на побережье Одессы
Море уже стало холодным. Сегодня оно будет держаться на уровне +15...+16 °C. Синоптики прогнозируют значительное волнение. Поэтому на побережье лучше не ходить.
