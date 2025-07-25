Зросли виплати за народження дитини в Україні 2025 - розмір грошової допомоги

Сім'я біля фонтану в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Уряд погодив підвищення допомоги до 50 тисяч гривень, виплата при народженні дитини зросте майже в п’ять разів. Раніше молоді батьки могли розраховувати на фіксовану одноразову виплату у 10 320 грн, а решту допомоги — ще 30 960 грн — отримували протягом трьох років частинами по 860 грн щомісяця. У нинішніх реаліях це вистачало хіба що на базовий набір підгузків і мінімальний догляд і то не завжди.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи вважають вони нову суму допомоги достатньою.

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Мами з досвідом — спокійно реагують на новину. Адже будь-яке підвищення краще, ніж його відсутність. Жінки вважають, що потрібно думати ширше — не лише про одноразову допомогу, а й про довгострокові гарантії для родин із дітьми.

"Може воно і не достатньо, але це більше, ніж було. Треба враховувати що у нас йде війна, тому, мабуть, це таке питання більш безпекове. Можливо було б краще якби уряд зробив якусь страховку на дитину. Щоб люди могли звертатись не тільки в державні організації, а й в приватні якісь", — розповідає Ксенія.

Одеситка Ксенія про виплати на дитину. Фото: Новини.LIVE

Дехто зізнається: 50 тисяч — це крок уперед, але на практиці цього часто не вистачає. Особливо болісно питання постає для жінок, які можуть залишитися самі — через розлучення чи війну. У такому разі фінансове навантаження лягає повністю на плечі матері.

"Це ж краще, ніж до того. Тому, може, в цьому плані щось йде до кращого. Але завжди хочеться більше, тому що з нашими цінами це треба. Якщо ще врахувати, що тебе можуть кинути, і ти залишишся одна, або чоловік буде на фронті", — ділиться Катерина.

Місцева жителька Катерина про непередбачувані ситуації. Фото: Новини.LIVE

Житло від держави

Дехто вважає, що головна проблема молодих родин — не лише у виплатах, а й у відсутності власного житла. Багато сімей винаймають квартири, що вимагає додаткових витрат. При цьому після народження дитини мати певний час не може працювати, і всі витрати лягають на одного з партнерів або родину загалом. На думку деяких одеситів, допомога від держави має бути комплексною: не тільки одноразові виплати, а й доступ до житла або програми пільгового проживання.

"По-перше, я вважаю, що потрібно молодих сімей забезпечувати житловими умовами, якщо вони їх не мають. Адже зараз дуже важко, а тим паче коли є діти, багато сімей просто винаймають квартиру, і ще треба на це гроші. Треба якісь програми робити, щоб якось покращувати цей сімейний стан", — пояснює Олеся.

Одеситка Олеся про житло від держави. Фото: Новини.LIVE

Мінімальна сума на дитину

Кілька жінок висловилися категорично: 50 тисяч — недостатньо. Вони кажуть, що навіть зібрати базовий "пакунок малюка" у пологовий коштує значно більше, не кажучи вже про меблі, засоби гігієни та харчування. У реальності сучасні ціни змушують переглядати державні стандарти підтримки сімей.

"Це точно недостатня сума, тому що, мені здається, зібрати навіть в пакунок до пологового — це все ж таки влетить в копійку. Як би це не звучало, але дитина це дорого", — погоджується Анастасія.

Місцева жителька Анастасія про виплати на дитину. Фото: Новини.LIVE

Дехто з опитаних зазначив, що якщо сім'я наважується народити свою першу дитину, всі речі потрібно купувати з нуля. Крім того, частину коштів родини часто змушені витрачати ще до пологів — на аналізи, консультації чи ліки, які не видають безплатно.

"Ні, не достатня. Хоча б 100 тисяч, зробили єдино разову виплату. Тому що дорого все ", — каже Ольга.

Одеситка Ольга про виплати. Фото: Новини.LIVE

Підвищення до 50 тисяч гривень — це однозначно крок у правильному напрямку. Але реалії життя в умовах війни, високих цін і соціальної нестабільності змушують говорити про більше: комплексну підтримку молодих родин, доступне житло, медичне страхування для дітей і більшу гнучкість державної системи. Зрештою, народження дитини — це не тільки особистий вибір, а й внесок у майбутнє країни. І держава має зробити все, аби цей вибір не ставав випробуванням.

Раніше ми писали, про те хто може отримати допомогу в розмірі 10,8 тис. гривень. А також, про те як подати на аліменти для дитини в Польщі.