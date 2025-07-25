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Главная Одесса На рождение ребенка 50 тыс. — что думают одесситы об инициативе

На рождение ребенка 50 тыс. — что думают одесситы об инициативе

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 19:43
Выросли выплаты за рождение ребенка в Украине 2025 - размер денежной помощи
Семья возле фонтана в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Правительство согласовало повышение помощи до 50 тыс. грн, выплата при рождении ребенка вырастет почти в пять раз. Ранее молодые родители могли рассчитывать на фиксированную единовременную выплату в 10 320 грн, а остальные пособия — еще 30 960 грн — получали в течение трех лет частями по 860 грн ежемесячно. В нынешних реалиях этого хватало разве что на базовый набор подгузников и минимальный уход, и то не всегда.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, считают ли они новую сумму помощи достаточной.

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Помощь от государства

Мамы с опытом спокойно реагируют на новость. Ведь любое повышение лучше, чем его отсутствие. Женщины считают, что нужно думать шире — не только о единовременном пособии, но и о долгосрочных гарантиях для семей с детьми.

"Может, оно и не достаточно, но это больше, чем было. Надо учитывать, что у нас идет война, поэтому, пожалуй, это такой вопрос более безопасный. Возможно, было бы лучше, если бы правительство сделало какую-то страховку на ребенка. Чтобы люди могли обращаться не только в государственные организации, но и в частные какие-то", — рассказывает Ксения.

Ксенія про виплати на дитину
Одесситка Ксения о выплатах на ребенка. Фото: Новини.LIVE

Некоторые признаются: 50 тыс. грн — это шаг вперед, но на практике этого часто не хватает. Особенно болезненно вопрос встает для женщин, которые могут остаться одни — из-за развода или войны. В таком случае финансовая нагрузка ложится полностью на плечи матери.

"Это же лучше, чем до того. Поэтому, может, в этом плане что-то идет к лучшему. Но всегда хочется больше, потому что с нашими ценами это надо. Если еще учесть, что тебя могут бросить и ты останешься одна или муж будет на фронте", — делится Екатерина.

Катерина про непередбачувані ситуації
Местная жительница Екатерина о непредсказуемых ситуациях. Фото: Новини.LIVE

Жилье от государства

Некоторые считают, что главная проблема молодых семей — не только в выплатах, но и в отсутствии собственного жилья. Многие семьи снимают квартиры, что требует дополнительных расходов. При этом после рождения ребенка мать некоторое время не может работать, и все расходы ложатся на одного из партнеров или семью в целом. По мнению некоторых одесситов, помощь от государства должна быть комплексной: не только единовременные выплаты, но и доступ к жилью или программы льготного проживания.

"Во-первых, я считаю, что нужно молодых семей обеспечивать жилищными условиями, если они их не имеют. Ведь сейчас очень трудно, а тем более когда есть дети, многие семьи просто снимают квартиру, и еще надо на это деньги. Надо какие-то программы делать, чтобы как-то улучшать это семейное положение", — объясняет Олеся.

Олеся про житло від держави
Одесситка Олеся о жилье от государства. Фото: Новости.LIVE

Минимальная сумма на ребенка

Несколько женщин высказались категорически: 50 тыс. грн — недостаточно. Они говорят, что даже собрать базовый "пакет малыша" в роддом стоит значительно больше, не говоря уже о мебели, средствах гигиены и питании. В реальности современные цены заставляют пересматривать государственные стандарты поддержки семей.

"Это точно недостаточная сумма, потому что, мне кажется, собрать даже пакет в роддом  это все же влетит в копеечку. Как бы это не звучало, но ребенок это дорого", — соглашается Анастасия.

Анастасія про виплати на дитину
Местная жительница Анастасия о выплатах на ребенка. Фото: Новини.LIVE

Некоторые из опрошенных отметили, что если семья решается родить своего первого ребенка, все вещи нужно покупать с нуля. Кроме того, часть средств семьи часто вынуждены тратить еще до родов — на анализы, консультации или лекарства, которые не выдают бесплатно.

"Нет, не достаточная. Хотя бы 100 тысяч сделали единоразовую выплату. Потому что дорого все", — говорит Ольга.

Одеситка Ольга про виплати
Одесситка Ольга о выплатах. Фото: Новини.LIVE

Повышение до 50 тыс. грн — это однозначно шаг в правильном направлении. Но реалии жизни в условиях войны, высоких цен и социальной нестабильности заставляют говорить о большем: комплексной поддержке молодых семей, доступном жилье, медицинском страховании для детей и большей гибкости государственной системы. В конце концов, рождение ребенка — это не только личный выбор, но и вклад в будущее страны. И государство должно сделать все, чтобы этот выбор не становился испытанием.

Ранее мы писали о том, кто может получить помощь в размере 10,8 тыс. грн. А также о том, как подать на алименты для ребенка в Польше.

Одесса выплаты дети Украина Новости Одессы ребенок деньги
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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