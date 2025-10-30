Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На оборону Одеси виділили 20 млн. гривень — що відомо

На оборону Одеси виділили 20 млн. гривень — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 19:13
Оновлено: 19:08
Одеса виділила додаткові 20 млн грн на оборонну програму
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеська міська рада ухвалила додаткове фінансування оборонних потреб міста. Депутати погодили виділення декількох десятків мільйонів гривень на потреби військової частини. Це рішення збільшує загальний бюджет міської програми "Безпечне місто Одеса".

Про це стало відомо під час сесії Одеської міської ради.

Реклама
Читайте також:

Допомога оборонцям

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак подав пропозицію про оперативне виділення коштів на потреби військової частини. Міська рада підтримала заявку і погодила направлення 20 млн гривень. Кошти будуть використані для реалізації оборонних заходів у межах програми "Безпечне місто Одеса".

Завдяки цьому загальний обсяг фінансування програми на 2025 рік зріс із 481,9 млн грн до 501,9 млн грн. Міська цільова програма спрямована на підвищення безпеки Одеси, включно із заходами цивільного захисту, зміцненням інфраструктури та підтримкою місцевих військових частин.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, хто з українців може отримати до 100 тисяч гривень допомоги. Також ми писали про те, що пенсіонерам можуть надати допомогу до зими.

Одеса гроші Одеська область міська рада Новини Одеси допомога
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації