Одеса виділила додаткові 20 млн грн на оборонну програму

Одеська міська рада ухвалила додаткове фінансування оборонних потреб міста. Депутати погодили виділення декількох десятків мільйонів гривень на потреби військової частини. Це рішення збільшує загальний бюджет міської програми "Безпечне місто Одеса".

Про це стало відомо під час сесії Одеської міської ради.

Допомога оборонцям

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак подав пропозицію про оперативне виділення коштів на потреби військової частини. Міська рада підтримала заявку і погодила направлення 20 млн гривень. Кошти будуть використані для реалізації оборонних заходів у межах програми "Безпечне місто Одеса".

Завдяки цьому загальний обсяг фінансування програми на 2025 рік зріс із 481,9 млн грн до 501,9 млн грн. Міська цільова програма спрямована на підвищення безпеки Одеси, включно із заходами цивільного захисту, зміцненням інфраструктури та підтримкою місцевих військових частин.

