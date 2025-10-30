Одесса выделила дополнительные 20 млн грн на оборонную программу

Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесский городской совет принял дополнительное финансирование оборонных нужд города. Депутаты согласовали выделение нескольких десятков миллионов гривен на нужды воинской части. Это решение увеличивает общий бюджет городской программы "Безопасный город Одесса".

Об этом стало известно во время сессии Одесского городского совета.

Помощь защитникам

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подал предложение об оперативном выделении средств на нужды воинской части. Городской совет поддержал заявку и согласовал направление 20 млн гривен. Средства будут использованы для реализации оборонных мероприятий в рамках программы "Безопасный город Одесса".

Благодаря этому общий объем финансирования программы на 2025 год вырос с 481,9 млн грн до 501,9 млн грн. Городская целевая программа направлена на повышение безопасности Одессы, включая меры гражданской защиты, укрепление инфраструктуры и поддержку местных воинских частей.

