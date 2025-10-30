Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На оборону Одессы выделили 20 млн. гривен — что известно

На оборону Одессы выделили 20 млн. гривен — что известно

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 19:13
обновлено: 19:08
Одесса выделила дополнительные 20 млн грн на оборонную программу
Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесский городской совет принял дополнительное финансирование оборонных нужд города. Депутаты согласовали выделение нескольких десятков миллионов гривен на нужды воинской части. Это решение увеличивает общий бюджет городской программы "Безопасный город Одесса".

Об этом стало известно во время сессии Одесского городского совета.

Реклама
Читайте также:

Помощь защитникам

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подал предложение об оперативном выделении средств на нужды воинской части. Городской совет поддержал заявку и согласовал направление 20 млн гривен. Средства будут использованы для реализации оборонных мероприятий в рамках программы "Безопасный город Одесса".

Благодаря этому общий объем финансирования программы на 2025 год вырос с 481,9 млн грн до 501,9 млн грн. Городская целевая программа направлена на повышение безопасности Одессы, включая меры гражданской защиты, укрепление инфраструктуры и поддержку местных воинских частей.

Напомним, мы сообщали о том, кто из украинцев может получить до 100 тысяч гривен помощи. Также мы писали о том, что пенсионерам могут оказать помощь до зимы.

Одесса деньги Одесская область городской совет Новости Одессы помощь
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации