На Одещині буде чутно вибух: чи є загроза для населення
Сьогодні, 22 березня, на Одещині піротехніки ДСНС знищать боєприпас часів Другої світової. Його знайшли в Білгород-Дністровському районі.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.
-
Литва планує заборонити росіянам купувати нерухомість і отримувати громадянство
-
Прокуратура взяла під варту колаборантку, яка стала "посадовицею" під час окупації Дворічної
-
Зміна тактики: рф почали економити морські ракети — Гуменюк
-
Швейцарський парламент на рік відклав рішення про реекспорт зброї: у чому причина
-
Ліонель Мессі вирішив повернутися до "Барселони" з важливої причини
-
Селезньов озвучив низку причин нічних атак росіян дронами-камікадзе
-
Наркоз під пісню Павліка: молода дружина артиста зробила пластичні операції
-
У Криму по радіо звучать рекомендації щодо евакуації з півострова: що відомо
-
Підвищення зарплат військовим: що заявили в Раді
-
У Краматорську виявили зрадника, який коригував російські ракетні удари по місту
Який боєприпас знешкодять
"Один виїзд вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни: Білгород-Дністровський район, за межами селища міського типу Сарата, 1 мінометна міна калібру 50 мм", — йдеться в повідомленні.
Вибухонебезпечні предмети
Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей.
Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.
Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.
Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.
Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".
Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали переселенця з Донеччини, який збув небезпечний бойовий припас. Свого потенційного покупця він знайшов на "Привозі".
Також правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до продажу зброї з боєприпасами, та виявили місце схрону. Наразі обвинувальний акт щодо двох учасників угруповання "продавців зброї" скеровано до суду, третього спільника оголошено у розшуку.