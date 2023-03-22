На Одещині буде чутно вибух: чи є загроза для населення

Чіпати підозрілі предмети категорично заборонено

Сьогодні, 22 березня, на Одещині піротехніки ДСНС знищать боєприпас часів Другої світової. Його знайшли в Білгород-Дністровському районі.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Який боєприпас знешкодять

"Один виїзд вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни: Білгород-Дністровський район, за межами селища міського типу Сарата, 1 мінометна міна калібру 50 мм", — йдеться в повідомленні.

Вибухонебезпечні предмети

Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей.

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали переселенця з Донеччини, який збув небезпечний бойовий припас. Свого потенційного покупця він знайшов на "Привозі".

Також правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до продажу зброї з боєприпасами, та виявили місце схрону. Наразі обвинувальний акт щодо двох учасників угруповання "продавців зброї" скеровано до суду, третього спільника оголошено у розшуку.