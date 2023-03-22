В Одесской области будет слышен взрыв: есть ли угроза для населения

Трогать подозрительные предметы категорически запрещено

Сегодня, 22 марта, в Одесской области пиротехники ГСЧС уничтожат боеприпас времен Второй мировой. Его обнаружили в Белгород-Днестровском районе.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Какой боеприпас обезвредят

"Один выезд изъятия и уничтожения взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны: Белгород-Днестровский район, за пределами поселка городского типа Сарата, 1 минометная мина калибра 50 мм", — говорится в сообщении.

Взрывоопасные предметы

Хотя наш регион и не размещается на линии фронта, все же в военное время следует принимать во внимание возможную опасность. Ни в коем случае не трогайте посторонние предметы и учите этому детей.

Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.

Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".

Напомним, в Одессе полицейские задержали переселенца из Донбасса, сбывшего опасный боевой припас. Своего потенциального покупателя он нашел на "Привозе".

Также правоохранители установили трех человек, причастных к продаже оружия с боеприпасами, и обнаружили место тайника. В настоящее время обвинительный акт в отношении двух участников группировки "продавцов оружия" направлен в суд, третий сообщник объявлен в розыске.