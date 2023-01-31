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На Одещині через дефіцит електроенергії змінюють рух дві електрички

31 січня 2023 14:20
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук
На Одещині через дефіцит електроенергії змінюють рух дві електрички
Новий графік працює з першого лютого
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук

Через виникнення енергодефіциту в регіоні Одеська залізниця вимушена відмінити низку приміських поїздів. З 1 лютого змінять розклад руху два електропоїзди.

Про це повідомили в Одеській залізниці.

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Тепер електрички курсуватимуть наступним чином:

  • №6304/6347 сполученням Одеса-Головна — Кароліно-Бугаз — Одеса-Головна — по 1, 2, 3, 4, 5 дням тижня.
  • №6414 сполученням Одеса-Головна — Мартинівська — по 1, 3, 4, 7 дням тижня.
  • №6413 сполученням Мартинівська — Одеса-Головна — по 1, 2, 4, 5 дням тижня.

"Просимо пасажирів уважно стежити за оперативною інформацією на станціях, вокзалах та офіційних каналах комунікації Укрзалізниці", — йдеться в повідомленні. 

Міський електротранспорт  

Також після останньої атаки рф, міські тролейбуси та трамваї залишились в депо. Коли транспорт вийде на рейси, на жаль, невідомо. Тому радимо добре розпланувати свій день та у разі необхідності скористуватися маршрутним таксі.

В наслідок удару є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури в нашій та інших областях України. Тому наразі є значні проблеми з електропостачанням.

Нагадаємо, відтепер комунальні парковки не завжди будуть платними. Визначили графік роботи платних стоянок, оператором яких є КП "Одестранспарксервіс". Парковки працюватимуть щодня з 09:00 до 18:00, крім вихідних та святкових днів. Тож до 9:00 та після 18:00 за паркування можна не платити.

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