В Одесской области из-за дефицита электроэнергии меняют движение две электрички

Новый график работает с 1 февраля

Из-за возникновения энергодефицита в регионе Одесская железная дорога вынуждена отменить ряд пригородных поездов. С 1 февраля изменят расписание движения двух электропоездов.

Об этом сообщили в Одесской железной дороге.

Теперь электрички будут курсировать следующим образом:

№6304/6347 сообщением Одесса-Главная — Каролино-Бугаз — Одесса-Главная - по 1, 2, 3, 4, 5 дням недели.

№6414 сообщением Одесса-Главная — Мартыновская — по 1, 3, 4, 7 дням недели.

№6413 сообщением Мартыновская — Одесса-Главная — по 1, 2, 4, 5 дням недели.

"Просим пассажиров внимательно следить за оперативной информацией на станциях, вокзалах и официальных каналах коммуникации "Укрзализныци"", — говорится в сообщении.

Городской электротранспорт

Также после последней атаки россии, городские троллейбусы и трамваи остались в депо. Когда транспорт выйдет на рейсы, к сожалению, неизвестно. Поэтому рекомендуем хорошо распланировать свой день и в случае необходимости воспользоваться маршрутным такси.

В результате удара попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины. Поэтому есть значительные проблемы с электроснабжением.

Напомним, теперь коммунальные парковки не всегда будут платными. Определили график работы платных стоянок, оператором которых является КП "Одестранспарксервис". Парковки будут работать ежедневно с 09:00 до 18:00 кроме выходных и праздничных дней. Так что до 9:00 и после 18:00 за парковку можно не платить.