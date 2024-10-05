Мешканець Одеської області оштрафований за ухилення від військового обліку під час воєнного стану

Військові вручають повістку чоловікові. Фото ілюстративне: news.vn.ua

Жителя села Калинівка Одеської області притягнуто до відповідальності за ухилення від постановки на військовий облік під час дії воєнного стану в Україні. Суд визнав його винним і наклав штраф у розмірі 5 100 гривень.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Київського районного суду міста Одеси.

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Деталі справи

Як з’ясувалося, обвинувачений — військовозобов’язаний громадянин України — отримав кілька повісток від територіального центру комплектування, проте навмисно не з'явився до органів для звірки та уточнення облікових даних, чим порушив вимоги Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу".

На основі проведеного досудового розслідування було встановлено, що 13 вересня 2024 року обвинувачений отримав повістку від співробітників місцевої поліції, проте повторно не з’явився 14 вересня до військової установи. Аналогічні дії повторювалися і після наступних викликів.

Яке покарання за ухилення від мобілізації

Суд кваліфікував дії чоловіка як ухилення від військового обліку і на підставі його щирого каяття та відсутності обтяжувальних обставин виніс рішення про накладення штрафу в розмірі 5 100 гривень. Судді також врахували, що обвинувачений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності та визнаний психічно здоровим.

Нагадаємо, Кабмін скоротив терміни явки українців до ТЦК за повісткою.

Також в Україні запровадять новий формат повісток.