Житель Одесской области оштрафован за уклонение от военного учета во время военного положения

На Одесчине мужчина несколько раз проигнорировал повестку — какое наказание
Житель села Калиновка Одесской области привлечен к ответственности за уклонение от постановки на военный учет во время действия военного положения в Украине. Суд признал его виновным и наложил штраф в размере 5 100 гривен.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Киевского районного суда города Одессы.
Детали дела
Как выяснилось, обвиняемый, военнообязанный гражданин Украины, получил несколько повесток от территориального центра комплектования, однако намеренно не явился в органы для сверки и уточнения учетных данных, чем нарушил требования Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе ".
На основе проведенного досудебного расследования было установлено, что 13 сентября 2024 обвиняемый получил повестку от сотрудников местной полиции, однако повторно не явился 14 сентября в военное учреждение. Аналогичные действия повторялись после последующих вызовов.
Какое наказание за уклонение от мобилизации
Суд квалифицировал действия мужчины как уклонение от военного учета и на основании его искреннего раскаяния и отсутствия отягчающих обстоятельств вынес решение о наложении штрафа в размере 5 100 гривен. Судьи также учли, что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности и признан психически здоровым.
Напомним, Кабмин сократил сроки явки украинцев в ТЦК по повестке.
Также в Украине будет введен новый формат повесток.
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