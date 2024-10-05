Житель Одесской области оштрафован за уклонение от военного учета во время военного положения

Военные вручают повестку мужчине. Фото иллюстративное: news.vn.ua

Житель села Калиновка Одесской области привлечен к ответственности за уклонение от постановки на военный учет во время действия военного положения в Украине. Суд признал его виновным и наложил штраф в размере 5 100 гривен.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Киевского районного суда города Одессы.

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Детали дела

Как выяснилось, обвиняемый, военнообязанный гражданин Украины, получил несколько повесток от территориального центра комплектования, однако намеренно не явился в органы для сверки и уточнения учетных данных, чем нарушил требования Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе ".

На основе проведенного досудебного расследования было установлено, что 13 сентября 2024 обвиняемый получил повестку от сотрудников местной полиции, однако повторно не явился 14 сентября в военное учреждение. Аналогичные действия повторялись после последующих вызовов.

Какое наказание за уклонение от мобилизации

Суд квалифицировал действия мужчины как уклонение от военного учета и на основании его искреннего раскаяния и отсутствия отягчающих обстоятельств вынес решение о наложении штрафа в размере 5 100 гривен. Судьи также учли, что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности и признан психически здоровым.

Напомним, Кабмин сократил сроки явки украинцев в ТЦК по повестке.

Также в Украине будет введен новый формат повесток.