Вирок за репост комуністичної символіки в Одесі

На Одещині чоловік отримав вирок за репост забороненої символіки
Мешканцю Одещини призначили покарання за те, що він поширив у забороненій соцмережі "Однокласники" привітальну листівку з комуністичною символікою. Чоловік визнав провину й уклав угоду з прокуратурою. Суд дав йому умовний строк.
Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.
Чоловік репостив заборонену символіку
Слідство встановило, що чоловік у травні 2022 року зі свого комп’ютера поставив "клас" і тим самим поширив листівку "С Днем Победы!" із зображенням серпа й молота. Така символіка заборонена українським законодавством, оскільки належить до комуністичного тоталітарного режиму.
Який вирок за репост забороненої символіки
Підозрюваний визнав провину та 31 жовтня уклав угоду з прокурором. Суд підтвердив, що угода укладена добровільно, а обвинувачений розуміє наслідки. Вирок передбачає один рік і два місяці позбавлення волі, але чоловіка звільнили від відбування строку з випробувальним періодом на один рік. У цей час він має регулярно з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.
