Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині чоловік отримав вирок за репост забороненої символіки

На Одещині чоловік отримав вирок за репост забороненої символіки

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 14:48
Оновлено: 13:32
Вирок за репост комуністичної символіки в Одесі
Руки в кайданках. Фото ілюстративне: Нацполіція Одещини

Мешканцю Одещини призначили покарання за те, що він поширив у забороненій соцмережі "Однокласники" привітальну листівку з комуністичною символікою. Чоловік визнав провину й уклав угоду з прокуратурою. Суд дав йому умовний строк.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

Чоловік репостив заборонену символіку

Слідство встановило, що чоловік у травні 2022 року зі свого комп’ютера поставив "клас" і тим самим поширив листівку "С Днем Победы!" із зображенням серпа й молота. Така символіка заборонена українським законодавством, оскільки належить до комуністичного тоталітарного режиму. 

Який вирок за репост забороненої символіки

Підозрюваний визнав провину та 31 жовтня уклав угоду з прокурором. Суд підтвердив, що угода укладена добровільно, а обвинувачений розуміє наслідки. Вирок передбачає один рік і два місяці позбавлення волі, але чоловіка звільнили від відбування строку з випробувальним періодом на один рік. У цей час він має регулярно з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, на Харківщині заочно засудили жінку, яка добровільно обійняла посаду у так званій "народній міліції", коли РФ тимчасово окупувала місто. Також ми писали, що заочно судили колишню поліцейську з Куп'янська, яка під час окупації перейшла на бік військових РФ.

Одеса Одеська область Новини Одеси заборона російська символіка судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації