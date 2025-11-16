Вирок за репост комуністичної символіки в Одесі

Руки в кайданках. Фото ілюстративне: Нацполіція Одещини

Мешканцю Одещини призначили покарання за те, що він поширив у забороненій соцмережі "Однокласники" привітальну листівку з комуністичною символікою. Чоловік визнав провину й уклав угоду з прокуратурою. Суд дав йому умовний строк.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Чоловік репостив заборонену символіку

Слідство встановило, що чоловік у травні 2022 року зі свого комп’ютера поставив "клас" і тим самим поширив листівку "С Днем Победы!" із зображенням серпа й молота. Така символіка заборонена українським законодавством, оскільки належить до комуністичного тоталітарного режиму.

Який вирок за репост забороненої символіки

Підозрюваний визнав провину та 31 жовтня уклав угоду з прокурором. Суд підтвердив, що угода укладена добровільно, а обвинувачений розуміє наслідки. Вирок передбачає один рік і два місяці позбавлення волі, але чоловіка звільнили від відбування строку з випробувальним періодом на один рік. У цей час він має регулярно з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, на Харківщині заочно засудили жінку, яка добровільно обійняла посаду у так званій "народній міліції", коли РФ тимчасово окупувала місто. Також ми писали, що заочно судили колишню поліцейську з Куп'янська, яка під час окупації перейшла на бік військових РФ.