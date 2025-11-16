Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине приговорили мужчину за репост запрещенной символики

На Одесчине приговорили мужчину за репост запрещенной символики

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 14:48
обновлено: 13:32
Приговор за репост коммунистической символики в Одессе
Руки в наручниках. Фото иллюстративное: Нацполиция Одесской области

Жителю Одесской области назначили наказание за то, что он распространил в запрещенной соцсети "Одноклассники" поздравительную открытку с коммунистической символикой. Мужчина признал вину и заключил сделку с прокуратурой. Суд дал ему условный срок.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Мужчина репостил запрещенную символику

Следствие установило, что мужчина в мае 2022 года со своего компьютера поставил "класс" и тем самым распространил открытку "С Днем Победы!" с изображением серпа и молота. Такая символика запрещена украинским законодательством, поскольку относится к коммунистическому тоталитарному режиму.

Какой приговор за репост запрещенной символики

Подозреваемый признал вину и 31 октября заключил сделку с прокурором. Суд подтвердил, что соглашение заключено добровольно, а обвиняемый понимает последствия. Приговор предусматривает один год и два месяца лишения свободы, но мужчину освободили от отбывания срока с испытательным периодом на один год. В это время он должен регулярно появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, на Харьковщине заочно осудили женщину, которая добровольно заняла должность в так называемой "народной милиции", когда РФ временно оккупировала город. Также мы писали, что заочно судили бывшую полицейскую из Купянска, которая во время оккупации перешла на сторону военных РФ.

Одесса Одесская область Новости Одессы запрет российская символика судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации