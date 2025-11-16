Приговор за репост коммунистической символики в Одессе

Руки в наручниках. Фото иллюстративное: Нацполиция Одесской области

Жителю Одесской области назначили наказание за то, что он распространил в запрещенной соцсети "Одноклассники" поздравительную открытку с коммунистической символикой. Мужчина признал вину и заключил сделку с прокуратурой. Суд дал ему условный срок.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Мужчина репостил запрещенную символику

Следствие установило, что мужчина в мае 2022 года со своего компьютера поставил "класс" и тем самым распространил открытку "С Днем Победы!" с изображением серпа и молота. Такая символика запрещена украинским законодательством, поскольку относится к коммунистическому тоталитарному режиму.

Какой приговор за репост запрещенной символики

Подозреваемый признал вину и 31 октября заключил сделку с прокурором. Суд подтвердил, что соглашение заключено добровольно, а обвиняемый понимает последствия. Приговор предусматривает один год и два месяца лишения свободы, но мужчину освободили от отбывания срока с испытательным периодом на один год. В это время он должен регулярно появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

