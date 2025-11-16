Приговор за уклонение от мобилизации по религиозным убеждениям

Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области суд признал виновным мужчину, который отказался идти в армию из-за религиозных убеждений и просил заменить службу на альтернативную. Однако судьи решили, что во время общей мобилизации такое право не действует и мужчине вынесли приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Отказался от повестки из-за религии

Известно, что уроженец пгт Новые Беляры Одесской области, состоял на воинском учете в территориальном центре комплектования, прошел военно-врачебную комиссию и в декабре 2023 года был признан годным к службе.

25 января 2024 года в ТЦК ему попытались вручить боевую повестку с требованием прибыть в тот же день в пункт сбора для дальнейшей отправки в воинскую часть. Работники центра предупредили мужчину об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Однако он отказался принимать повестку и в определенное время не явился.

"Я Свидетель Иеговы и не могу служить в армии..."

В суде обвиняемый своей вины не признал. Он пояснил, что с 2008 года является крещеным служителем религиозного объединения Свидетелей Иеговы, изучает Библию и придерживается ее принципов.

По его словам, религия запрещает ему брать в руки оружие, надевать военную форму и выполнять задачи, связанные с вооруженной службой. Мужчина рассказал, что подавал заявления в ТЦК с просьбой заменить военную службу на альтернативную.

Как наказали мужчину за отказ от мобилизации

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Ему назначили 3 года лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, в Овидиополе Одесской области у военного обнаружили почти 150 патронов и противотанковую мину. Также мы писали, что в Полтавской области мужчина предлагал правоохранителям взятку за избежание мобилизации.