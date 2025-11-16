Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Вера против мобилизации — на Одесчине наказали отказника от армии

Вера против мобилизации — на Одесчине наказали отказника от армии

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 01:47
обновлено: 19:27
Приговор за уклонение от мобилизации по религиозным убеждениям
Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области суд признал виновным мужчину, который отказался идти в армию из-за религиозных убеждений и просил заменить службу на альтернативную. Однако судьи решили, что во время общей мобилизации такое право не действует и мужчине вынесли приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Отказался от повестки из-за религии

Известно, что уроженец пгт Новые Беляры Одесской области, состоял на воинском учете в территориальном центре комплектования, прошел военно-врачебную комиссию и в декабре 2023 года был признан годным к службе.

25 января 2024 года в ТЦК ему попытались вручить боевую повестку с требованием прибыть в тот же день в пункт сбора для дальнейшей отправки в воинскую часть. Работники центра предупредили мужчину об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Однако он отказался принимать повестку и в определенное время не явился.

"Я Свидетель Иеговы и не могу служить в армии..."

В суде обвиняемый своей вины не признал. Он пояснил, что с 2008 года является крещеным служителем религиозного объединения Свидетелей Иеговы, изучает Библию и придерживается ее принципов.

По его словам, религия запрещает ему брать в руки оружие, надевать военную форму и выполнять задачи, связанные с вооруженной службой. Мужчина рассказал, что подавал заявления в ТЦК с просьбой заменить военную службу на альтернативную.

Как наказали мужчину за отказ от мобилизации

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Ему назначили 3 года лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, в Овидиополе Одесской области у военного обнаружили почти 150 патронов и противотанковую мину. Также мы писали, что в Полтавской области мужчина предлагал правоохранителям взятку за избежание мобилизации.

Одесская область религия Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации