Головна Одеса Віра проти мобілізації — на Одещині покарали відмовника від армії

Віра проти мобілізації — на Одещині покарали відмовника від армії

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 01:47
Оновлено: 19:27
Вирок за ухилення від мобілізації через релігійні переконання
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині суд визнав винним чоловіка, який відмовився йти до війська через релігійні переконання та просив замінити службу на альтернативну. Однак судді вирішили, що під час загальної мобілізації таке право не діє і чоловіку винесли вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Відмовився від повістки через релігію

Відомо, що уродженець смт Нові Біляри Одеської області, перебував на військовому обліку в територіальному центрі комплектування, пройшов військово-лікарську комісію і в грудні 2023 року був визнаний придатним до служби.

25 січня 2024 року в ТЦК йому спробували вручити бойову повістку з вимогою прибути того ж дня до пункту збору для подальшої відправки у військову частину. Працівники центру попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації. Однак він відмовився приймати повістку та у визначений час не з’явився.

"Я Свідок Єгови і не можу служити у війську..."

У суді обвинувачений своєї провини не визнав. Він пояснив, що з 2008 року є охрещеним служителем релігійного об’єднання Свідків Єгови, вивчає Біблію та дотримується її принципів. 

За його словами, релігія забороняє йому брати до рук зброю, одягати військову форму та виконувати завдання, пов’язані зі збройною службою. Чоловік розповів, що подавав заяви до ТЦК із проханням замінити військову службу на альтернативну.

Як покарали чоловіка за відмову від мобілізації

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначили 3 роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Нагадаємо, в Овідіополі на Одещині у військового виявили майже 150 патронів та протитанкову міну. Також ми писали, що у Полтавській області чоловік пропонував правоохоронцям хабар за  уникнення мобілізації. 

Одеська область релігія Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
