На Одещині чоловік під час сварки поранив незнайомця з пістолета

Затриманий в Одесі зловмисник. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині 43-річний чоловік під час сварки поранив незнайомця з травматичного пістолета. Інцидент стався у Великодолинському пізно ввечері. Нападнику загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Деталі стрілянини

Подія сталася близько 23:00 в селищі Великодолинське. Між 43-річним одеситом і групою чоловіків у місцевому магазині спалахнув конфлікт. Суперечка продовжилася на вулиці, де нападник підійшов до свого авто, дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив у 29-річного незнайомця.

Постраждалого госпіталізували з пораненням підборіддя. Зловмисник після стрілянини втік, але вже наступного дня його розшукали в Одесі.

Пістолет, який вилучили у зловмисника. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Чоловіка затримали та повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї. Поліцейські вилучили пістолет із набоями як речові докази. За законом йому загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що суд покарав волинянина, який стріляв по рідних та правоохоронцях. Також ми писали, що у Словаччині судили чоловіка, який стріляв у прем'єр-міністра Роберта Фіцо.