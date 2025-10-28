Видео
Україна
Видео

На Одесчине мужчина открыл стрельбу возле магазина — детали

На Одесчине мужчина открыл стрельбу возле магазина — детали

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 09:55
обновлено: 09:57
В Одесской области мужчина во время ссоры ранил незнакомца из пистолета
Задержанный в Одессе злоумышленник. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области 43-летний мужчина во время ссоры ранил незнакомца из травматического пистолета. Инцидент произошел в Великодолинском поздно вечером. Нападающему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали стрельбы

Детали стрельбы

Происшествие произошло около 23 часов в поселке Великодолинское. Между 43-летним одесситом и группой мужчин в местном магазине вспыхнул конфликт. Спор продолжился на улице, где нападавший подошел к своему авто, достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в 29-летнего незнакомца.

Пострадавшего госпитализировали с ранением подбородка. Злоумышленник после стрельбы скрылся, но уже на следующий день его разыскали в Одессе.

В Одесі затримали стрілка
Пистолет, который изъяли у злоумышленника. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия. Полицейские изъяли пистолет с патронами в качестве вещественных доказательств. По закону ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, мы сообщали о том, что суд наказал волынянина, который стрелял по родным и правоохранителям. Также мы писали, что в Словакии судили мужчину, который стрелял в премьер-министра Роберта Фицо.

Одесса нападение стрельба Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
