На Одещині чоловік застрелив собаку з рушниці — подробиці

Чоловік заряджає рушницю. Фото: ілюстративне/freepik

Мешканець Андрієво-Іванівської громади пристрелив пса у сусідньому дворі. Мотиви вчинку чоловіка поки невідомі. Йому загрожує тюремний строк.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 11 листопада.

Читайте також:

Що сталося

За даними слідства, чоловік вистрелив з пневматичної гвинтівки у дворового пса сусіда. Рана виявилася смертельною. Загиблу тварину на подвір'ї знайшов приятель господаря, який допомагає йому по господарству. Власник пса звернувся до поліції.

Покарання для вбивці

Тіло загиблого собаки, а також вилучену у стрілка зброю досліджують експерти. Правоохоронці встановлюють мотиви вчинку чоловіка. Зазначимо, що жорстоке поводження з твариною, що призвело до її смерті, карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який зламав ребра собаці. Також у столиці повідомили про підозру місцевому мешканцю, що вдарив ногою пуделя.