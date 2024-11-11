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На Одещині чоловік застрелив сусідського собаку

11 листопада 2024 17:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині чоловік застрелив собаку з рушниці — подробиці
Чоловік заряджає рушницю. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканець Андрієво-Іванівської громади пристрелив пса у сусідньому дворі. Мотиви вчинку чоловіка поки невідомі. Йому загрожує тюремний строк.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 11 листопада. 

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Що сталося

За даними слідства, чоловік вистрелив з пневматичної гвинтівки у дворового пса сусіда. Рана виявилася смертельною. Загиблу тварину на подвір'ї знайшов приятель господаря, який допомагає йому по господарству. Власник пса звернувся до поліції.

Покарання для вбивці

Тіло загиблого собаки, а також вилучену у стрілка зброю досліджують експерти. Правоохоронці встановлюють мотиви вчинку чоловіка. Зазначимо, що жорстоке поводження з твариною, що призвело до її смерті, карається позбавленням волі на строк до трьох років.  

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який зламав ребра собаці. Також у столиці повідомили про підозру місцевому мешканцю, що вдарив ногою пуделя.  

вбивство Одеса тварини собака кіберполіція Одеська область

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