В Одесской области мужчина застрелил собаку из ружья — подробности

Человек заряжает ружье. Фото: иллюстративное/freepik

Житель Андреево-Ивановской общины пристрелил пса в соседнем дворе. Мотивы поступка мужчины пока неизвестны. Ему грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 11 ноября.

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Что произошло

По данным следствия, мужчина выстрелил из пневматической винтовки в дворового пса соседа. Рана оказалась смертельной. Погибшее животное во дворе нашел приятель хозяина, помогающий ему по хозяйству. Владелец пса обратился в полицию.

Наказание для убийцы

Тело погибшей собаки, а также изъятое у стрелка оружие исследуют эксперты. Правоохранители устанавливают мотивы поступка мужчины. Отметим, что жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть, карается лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который сломал ребра собаке. Также в столице сообщили о подозрении местному жителю, ударившему ногой пуделя.