Головна Одеса На Одещині чутно вибухи — регіон під атакою БпЛА

На Одещині чутно вибухи — регіон під атакою БпЛА

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 23:23
Вечірні вибухи на Одещині 17 серпня 2025 року — що відомо про обстріл
Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: УНІАН

Вибухи лунають на Одещині зараз, пізно ввечері в неділю, 17 серпня. У регіоні триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Читайте також:
Атака БпЛА на Одещину ввечері 17 серпня 2025 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи на Одещині ввечері 17 серпня

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 22:56. Станом на 23:17, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, БпЛА з Чорного моря на сході Одещини летіли курсом на захід. О 23:20 військові зазначили, що безпілотники тримають курс на Білгород-Дністровський.

Де оголосили повітряну тривогу ввечері 17 серпня

Повітряна тривога пізно ввечері 17 серпня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 23:23 17 серпня

Станом на 23:23 повітряна тривога, крім Одеської області, триває в Києві та 12 регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська, Донецька, Харківська, Кіровоградська, Черкаська, Київська та Чернігівська області.

Нагадаємо, пізно ввечері 17 серпня пролунали вибухи в Павлограді. Перед тим, як вони прогриміли, військові попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері 17 серпня росіяни атакували балістичною ракетою Харків. Ворожа ціль влучила в багатоповерхівку в Індустріальному районі. Зазнали поранень 13-річна дівчинка та 21-річна дівчина.

вибух Одеська область обстріли Новини Одеси безпілотник БпЛА
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
