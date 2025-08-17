Вечірні вибухи на Одещині 17 серпня 2025 року — що відомо про обстріл

На Одещині чутно вибухи — регіон під атакою БпЛА
Вибухи лунають на Одещині зараз, пізно ввечері в неділю, 17 серпня. У регіоні триває повітряна тривога.
Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.
Що відомо про вибухи на Одещині ввечері 17 серпня
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 22:56. Станом на 23:17, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, БпЛА з Чорного моря на сході Одещини летіли курсом на захід. О 23:20 військові зазначили, що безпілотники тримають курс на Білгород-Дністровський.
Де оголосили повітряну тривогу ввечері 17 серпня
Станом на 23:23 повітряна тривога, крім Одеської області, триває в Києві та 12 регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська, Донецька, Харківська, Кіровоградська, Черкаська, Київська та Чернігівська області.
Нагадаємо, пізно ввечері 17 серпня пролунали вибухи в Павлограді. Перед тим, як вони прогриміли, військові попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.
Також ми повідомляли, що пізно ввечері 17 серпня росіяни атакували балістичною ракетою Харків. Ворожа ціль влучила в багатоповерхівку в Індустріальному районі. Зазнали поранень 13-річна дівчинка та 21-річна дівчина.
