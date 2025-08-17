Вечірні вибухи на Одещині 17 серпня 2025 року — що відомо про обстріл

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: УНІАН

Вибухи лунають на Одещині зараз, пізно ввечері в неділю, 17 серпня. У регіоні триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи на Одещині ввечері 17 серпня

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 22:56. Станом на 23:17, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, БпЛА з Чорного моря на сході Одещини летіли курсом на захід. О 23:20 військові зазначили, що безпілотники тримають курс на Білгород-Дністровський.

Де оголосили повітряну тривогу ввечері 17 серпня

Карта повітряних тривог станом на 23:23 17 серпня

Станом на 23:23 повітряна тривога, крім Одеської області, триває в Києві та 12 регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська, Донецька, Харківська, Кіровоградська, Черкаська, Київська та Чернігівська області.

Нагадаємо, пізно ввечері 17 серпня пролунали вибухи в Павлограді. Перед тим, як вони прогриміли, військові попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері 17 серпня росіяни атакували балістичною ракетою Харків. Ворожа ціль влучила в багатоповерхівку в Індустріальному районі. Зазнали поранень 13-річна дівчинка та 21-річна дівчина.