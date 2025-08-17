Видео
Главная Одесса В Одесской области слышны взрывы — регион под атакой БпЛА

В Одесской области слышны взрывы — регион под атакой БпЛА

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 23:23
Вечерние взрывы в Одесской области 17 августа 2025 года — что известно об обстреле
Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: УНИАН

Взрывы раздаются в Одесской области сейчас, поздно вечером в воскресенье, 17 августа. В регионе продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Читайте также:
Атака БпЛА на Одесчину вечером 17 августа 2025 года
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Одесской области вечером 17 августа

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 22:56. По состоянию на 23:17, по информации Воздушных Сил ВС Украины, БпЛА с Черного моря на востоке Одесской области летели курсом на запад. В 23:20 военные отметили, что беспилотники держат курс на Белгород-Днестровский.

Где объявили воздушную тревогу вечером 17 августа

Воздушная тревога поздно вечером 17 августа 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:23 17 августа

По состоянию на 23:23 воздушная тревога, кроме Одесской области, продолжается в Киеве и 12 регионах. Красные на карте воздушных тревог Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Сумская, Полтавская, Донецкая, Харьковская, Кировоградская, Черкасская, Киевская и Черниговская области.

Напомним, поздно вечером 17 августа раздались взрывы в Павлограде. Перед тем, как они прогремели, военные предупреждали о скоростной цели в направлении города.

Также мы сообщали, что поздно вечером 17 августа россияне атаковали баллистической ракетой Харьков. Вражеская цель попала в многоэтажку в Индустриальном районе. Получили ранения 13-летняя девочка и 21-летняя девушка.

взрыв Одесская область обстрелы Новости Одессы беспилотник БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
