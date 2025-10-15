Відео
Головна Одеса На Одещині деякі школи йдуть на карантин — епідситуація

На Одещині деякі школи йдуть на карантин — епідситуація

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 11:32
Школи Одещини переходять на дистанційку через зростання захворюваності
Перевірка температури на вході до школи. Фото ілюстративне: Міністерство освіти та науки

На Одещині через зростання хвороб частину шкіл перевели на дистанційне навчання. Найбільше випадків фіксують серед дітей, а також спостерігається зростання COVID-19 серед дорослих. Попри це, загальний рівень захворюваності на ГРВІ в області нижчий за епідемічний поріг.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Читайте також:

Захворюваність на ГРВІ

За останній тиждень рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції в області знизився на 4,8% — це на 33,8% нижче епідемічного порогу. Серед дітей кількість хворих зменшилася на 7,1%, натомість серед дорослих зросла на 5%. Діти становлять 68% усіх випадків, переважно у віці від 5 до 14 років. До лікарень госпіталізували 208 людей, що на 10% менше, ніж тижнем раніше. З них 65% — діти.

Школи на дистанційному

Через підвищену захворюваність навчальні заклади Кілійської та Ренійської міських громад Ізмаїльського району, а також школи Одеси, Миколаївської, Лиманської та Шабівської громад тимчасово перевели на дистанційне навчання.

COVID-19 знову зростає

Частка COVID-19 серед усіх випадків ГРВІ сягнула 3% і зросла на 8,2%. Найбільше хворіють дорослі (62%), особливо вікова група 30–64 роки (70%). За результатами лабораторних досліджень, в області циркулюють віруси SARS-CoV-2 та риновіруси.

Нагадаємо, ми повідомляли, що бактеріальні інфекції стають більш стійкими до антибіотиків. Також ми писали, що ковід має більш тривалі наслідки, ніж вчені думали раніше.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
