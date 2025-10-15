Видео
На Одесчине некоторые школы уходят на карантин — эпидситуация

На Одесчине некоторые школы уходят на карантин — эпидситуация

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 11:32
Школы Одесской области переходят на дистанционку из-за роста заболеваемости
Проверка температуры на входе в школу. Фото иллюстративное: Министерство образования и науки

В Одесской области из-за роста болезней часть школ перевели на дистанционное обучение. Больше всего случаев фиксируют среди детей, а также наблюдается рост COVID-19 среди взрослых. Несмотря на это, общий уровень заболеваемости ОРВИ в области ниже эпидемического порога.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Читайте также:

Заболеваемость ОРВИ

За последнюю неделю уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в области снизился на 4,8% — это на 33,8% ниже эпидемического порога. Среди детей количество больных уменьшилось на 7,1%, зато среди взрослых выросло на 5%. Дети составляют 68% всех случаев, преимущественно в возрасте от 5 до 14 лет. В больницы госпитализировали 208 человек, что на 10% меньше, чем неделей ранее. Из них 65% — дети.

Школы на дистанционном режиме

Из-за повышенной заболеваемости учебные заведения Килийской и Ренийской городских громад Измаильского района, а также школы Одессы, Николаевской, Лиманской и Шабовской громад временно перевели на дистанционное обучение.

COVID-19 снова растет

Доля COVID-19 среди всех случаев ОРВИ достигла 3% и выросла на 8,2%. Больше всего болеют взрослые (62%), особенно возрастная группа 30-64 года (70%). По результатам лабораторных исследований, в области циркулируют вирусы SARS-CoV-2 и риновирусы.

Напомним, мы сообщали, что бактериальные инфекции становятся более устойчивыми к антибиотикам. Также мы писали, что ковид имеет более длительные последствия, чем ученые думали ранее.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
