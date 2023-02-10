На Одещині формують стрілецький батальйон "Чорноморська січ": все що потрібно знати

Беруть виключно добровольців

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки продовжує прийом патріотично-налаштованих та вмотивованих громадян. Майбутні захисники можуть вступити до стрілецького батальйону ЗСУ "Чорноморська січ".

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

Хто може вступити до батальйону

Військовозобов’язані громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, внутрішньо переміщені особи або які тимчасово перебувають на території Одеської області. Всі вони можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області.

"Кампанія спрямована винятково на вмотивованих людей, які добровільно записуються до Збройних сил України, аби захистити Одещину від окупантів", — йдеться в повідомленні.

Усіх охочих запрошують до територіальних центрів комплектування за місцем проживання. Під час звернення обов’язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні "Чорноморська Січ".

Про батальйон

До складу окремого стрілецького батальйону "Чорноморська Січ" планують набрати близько 600 осіб. Формування та розміщення особового складу, відбуватиметься на території Одеської області.

Нагадаємо, в Україні почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", які посилюватимуть Сили оборони та звільнятимуть окуповані території. В Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що це за бригади, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплату й пільги гарантуватимуть.

Раніше ми писали, що уряд ухвалив постанову щодо запровадження системи Delta у Силах оборони. Це допоможе українським захисникам швидше звільнити територію країни від окупантів.