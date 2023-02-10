Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области формируют стрелковый батальон "Черноморская сечь": как в него вступить arrow

В Одесской области формируют стрелковый батальон "Черноморская сечь": как в него вступить

10 февраля 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области формируют стрелковый батальон "Черноморская сечь": все что нужно знать
Берут исключительно добровольцев
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки продолжает прием патриотически настроенных и мотивированных граждан. Будущие защитники могут вступить в стрелковый батальон ВСУ "Черноморская сечь".

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

Читайте также:

Кто может поступить в батальон

Военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете, внутренне перемещенные лица или временно находящиеся на территории Одесской области. Все они могут присоединиться к рядам стрелкового батальона Одесской области.

"Компания направлена исключительно на мотивированных людей, которые добровольно записываются в Вооруженные силы Украины, чтобы защитить Одесчину от оккупантов", — говорится в сообщении.

Всех желающих приглашают в территориальные центры комплектования по месту жительства. Во время обращения обязательно указывайте, что хотите проходить службу именно в стрелковом батальоне "Черноморская Сечь".

О батальоне

В состав отдельного стрелкового батальона "Черноморская Сечь" планируют набрать около 600 человек. Формирование и размещение личного состава будет происходить на территории Одесской области.

Напомним, в Украине начали формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", которые будут усиливать Силы обороны и будут освобождать оккупированные территории. В Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказали, что это за бригады, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплату и льготы будут гарантировать.

Ранее мы писали, что правительство приняло постановление о внедрении системы Delta в Силах обороны. Это поможет украинским защитникам быстрее освободить территорию страны от оккупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:32 Billboard назвал женщину 2023 года: она присоединилась к Мадонне, Леди Гаге, Карди Би и другим звездам

18:27 В Украине объявили отбой тревоги: запускала ли россия ракеты

18:19 Третий раз за день: в Украине объявили воздушную тревогу

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Новина з відео

18:04 "Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:00 Морозы отступают: какой будет погода в Украине в субботу

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

17:57 Анастасия Меркушина рассказала о выигрышной тактике для гонки в биатлоне

17:50 Скандальный нардеп Трухин вернулся из-за границы и посетил Офис президента, — СМИ

17:45 Украина потеряла более 75% мощности ТЭС: детали

Новина з відео

18:04 "Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 11 февраля: Ракам — уделить время быту, Козерогам — приготовиться к неожиданностям

Новина з відео

17:22 Минкульт предложил Киевской консерватории отказаться от Чайковского в названии и напомнил о законе

Новина з відео

14:06 В Турции из-под завалов достали украинку и ее 4-летнего сына, — CNN

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Новина з відео

12:45 Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Украине масштабная воздушная тревога: что известно о запуске ракет

Новина з відео

06:15 Алина Байкова оригинально унизила путина на открытии Недели моды в Нью-Йорке

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Актуальное по теме

None 10 Февраль 18:31

Billboard назвал женщину 2023 года: она присоединилась к Мадонне, Леди Гаге, Карди Би и другим звездам

None 10 Февраль 18:27

В Украине объявили отбой тревоги: запускала ли россия ракеты

None 10 Февраль 18:19

Третий раз за день: в Украине объявили воздушную тревогу

None 10 Февраль 18:05

"Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB