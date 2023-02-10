В Одесской области формируют стрелковый батальон "Черноморская сечь": все что нужно знать

В Одесской области формируют стрелковый батальон "Черноморская сечь": как в него вступить
Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки продолжает прием патриотически настроенных и мотивированных граждан. Будущие защитники могут вступить в стрелковый батальон ВСУ "Черноморская сечь".
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.
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Кто может поступить в батальон
Военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете, внутренне перемещенные лица или временно находящиеся на территории Одесской области. Все они могут присоединиться к рядам стрелкового батальона Одесской области.
"Компания направлена исключительно на мотивированных людей, которые добровольно записываются в Вооруженные силы Украины, чтобы защитить Одесчину от оккупантов", — говорится в сообщении.
Всех желающих приглашают в территориальные центры комплектования по месту жительства. Во время обращения обязательно указывайте, что хотите проходить службу именно в стрелковом батальоне "Черноморская Сечь".
О батальоне
В состав отдельного стрелкового батальона "Черноморская Сечь" планируют набрать около 600 человек. Формирование и размещение личного состава будет происходить на территории Одесской области.
Напомним, в Украине начали формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", которые будут усиливать Силы обороны и будут освобождать оккупированные территории. В Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказали, что это за бригады, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплату и льготы будут гарантировать.
Ранее мы писали, что правительство приняло постановление о внедрении системы Delta в Силах обороны. Это поможет украинским защитникам быстрее освободить территорию страны от оккупантов.