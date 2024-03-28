На Одещині готують альтернативні джерела живлення енергії — подробиці

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер та міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області залишається одна з найскладніших ситуацій з енергосистемою. Регіон уразливий від ворожих атак по інфраструктурі, наразі енергетики збільшують кількість альтернативних джерел.

Про це під час пресбрифінгу повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.



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За його словами, неможливо спрогнозувати атаки ворога, але критична інфраструктура під захистом військових.

"Це зараз важко передбачити, тому будемо діяти по ситуації. Але ми працюємо над тим, щоб мати необхідні резерви і устаткування, якщо вони знадобляться", — сказав Герман Галущенко.

Яка ситуація з енергосистемою

Також міністр зазначив, що порівняно з минулим роком, ситуація в енергосистемі регіону набагато краща. За літній період вдалося відновити уражену інфраструктуру. Але удосконалення систем триває.

"Ситуація вже набагато краще на Одещині. Насправді маємо плани, як кінцево стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Ми сьогодні відвідували разом всі ключові обʼєкти. Тому питання в тому, який буде масштаб подальших атак і їхній вплив на енергосистему", — додав міністр енергетики.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі скасували графіки відключення світла через відновлення енергосистеми. Однак блекаути можуть повернутися у разі чергової атаки ворога на критичну інфраструктуру України.

Також ми писали, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок обстрілів вранці 22 березня є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.