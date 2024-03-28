На Одещині готують альтернативні джерела живлення енергії — подробиці
В Одеській області залишається одна з найскладніших ситуацій з енергосистемою. Регіон уразливий від ворожих атак по інфраструктурі, наразі енергетики збільшують кількість альтернативних джерел.
Про це під час пресбрифінгу повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
За його словами, неможливо спрогнозувати атаки ворога, але критична інфраструктура під захистом військових.
"Це зараз важко передбачити, тому будемо діяти по ситуації. Але ми працюємо над тим, щоб мати необхідні резерви і устаткування, якщо вони знадобляться", — сказав Герман Галущенко.
Яка ситуація з енергосистемою
Також міністр зазначив, що порівняно з минулим роком, ситуація в енергосистемі регіону набагато краща. За літній період вдалося відновити уражену інфраструктуру. Але удосконалення систем триває.
"Ситуація вже набагато краще на Одещині. Насправді маємо плани, як кінцево стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Ми сьогодні відвідували разом всі ключові обʼєкти. Тому питання в тому, який буде масштаб подальших атак і їхній вплив на енергосистему", — додав міністр енергетики.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі скасували графіки відключення світла через відновлення енергосистеми. Однак блекаути можуть повернутися у разі чергової атаки ворога на критичну інфраструктуру України.
Також ми писали, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок обстрілів вранці 22 березня є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.
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