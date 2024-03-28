В Одесской области готовят альтернативные источники питания энергии — подробности

Глава Одесской ОВА Олег Кипер и министр энергетики Украины Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области остается одна из самых сложных ситуаций с энергосистемой. Регион уязвим от вражеских атак по инфраструктуре, сейчас энергетики увеличивают количество альтернативных источников.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.



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По его словам, невозможно спрогнозировать атаки врага, но критическая инфраструктура под защитой военных.

"Это сейчас трудно предсказать, поэтому будем действовать по ситуации. Но мы работаем над тем, чтобы иметь необходимые резервы и оборудование, если они понадобятся", — сказал Герман Галущенко.

Какая ситуация с энергосистемой

Также министр отметил, что по сравнению с прошлым годом ситуация в энергосистеме региона намного лучше. За летний период удалось восстановить пораженную инфраструктуру. Но усовершенствование систем продолжается.

"Ситуация уже гораздо лучше на Одесчине. На самом деле есть планы, как конечно стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Мы сегодня посещали вместе все ключевые объекты. Поэтому вопрос в том, каков будет масштаб дальнейших атак и их влияние на энергосистему", — добавил министр энергетики.

Напомним, сегодня в Одессе отменили графики отключения света из-за возобновления энергосистемы. Однако блэкауты могут вернуться в случае очередной атаки противника на критическую инфраструктуру Украины.

Также мы писали, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате обстрелов утром 22 марта есть попадание и повреждение объектов генерации в разных областях.