В Одесской области готовят альтернативные источники питания энергии — подробности
В Одесской области остается одна из самых сложных ситуаций с энергосистемой. Регион уязвим от вражеских атак по инфраструктуре, сейчас энергетики увеличивают количество альтернативных источников.
Об этом во время пресс-брифинга сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По его словам, невозможно спрогнозировать атаки врага, но критическая инфраструктура под защитой военных.
"Это сейчас трудно предсказать, поэтому будем действовать по ситуации. Но мы работаем над тем, чтобы иметь необходимые резервы и оборудование, если они понадобятся", — сказал Герман Галущенко.
Какая ситуация с энергосистемой
Также министр отметил, что по сравнению с прошлым годом ситуация в энергосистеме региона намного лучше. За летний период удалось восстановить пораженную инфраструктуру. Но усовершенствование систем продолжается.
"Ситуация уже гораздо лучше на Одесчине. На самом деле есть планы, как конечно стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Мы сегодня посещали вместе все ключевые объекты. Поэтому вопрос в том, каков будет масштаб дальнейших атак и их влияние на энергосистему", — добавил министр энергетики.
Напомним, сегодня в Одессе отменили графики отключения света из-за возобновления энергосистемы. Однако блэкауты могут вернуться в случае очередной атаки противника на критическую инфраструктуру Украины.
Также мы писали, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате обстрелов утром 22 марта есть попадание и повреждение объектов генерации в разных областях.
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