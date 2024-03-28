Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области готовят альтернативные источники питания энергии — подробности arrow

В Одесской области готовят альтернативные источники питания энергии — подробности

28 марта 2024 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области готовят альтернативные источники питания энергии — подробности
Глава Одесской ОВА Олег Кипер и министр энергетики Украины Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области остается одна из самых сложных ситуаций с энергосистемой. Регион уязвим от вражеских атак по инфраструктуре, сейчас энергетики увеличивают количество альтернативных источников.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
 

Читайте также:

 

По его словам, невозможно спрогнозировать атаки врага, но критическая инфраструктура под защитой военных.

"Это сейчас трудно предсказать, поэтому будем действовать по ситуации. Но мы работаем над тем, чтобы иметь необходимые резервы и оборудование, если они понадобятся", — сказал Герман Галущенко.

Какая ситуация с энергосистемой

Также министр отметил, что по сравнению с прошлым годом ситуация в энергосистеме региона намного лучше. За летний период удалось восстановить пораженную инфраструктуру. Но усовершенствование систем продолжается.

"Ситуация уже гораздо лучше на Одесчине. На самом деле есть планы, как конечно стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Мы сегодня посещали вместе все ключевые объекты. Поэтому вопрос в том, каков будет масштаб дальнейших атак и их влияние на энергосистему", — добавил министр энергетики.

Напомним, сегодня в Одессе отменили графики отключения света из-за возобновления энергосистемы. Однако блэкауты могут вернуться в случае очередной атаки противника на критическую инфраструктуру Украины.

Также мы писали, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате обстрелов утром 22 марта есть попадание и повреждение объектов генерации в разных областях.

Герман Галущенко
Одесса
электроэнергия
Украина
Одесская область
электроснабжение
Одесская ОГА
Новости Одессы
Олег Кипер
отключения света
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ