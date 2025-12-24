Відео
Головна Одеса На Одещині юнак випадково вбив матір — деталі трагедії

На Одещині юнак випадково вбив матір — деталі трагедії

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 13:44
На Одещині син випадково смертельно поранив матір
Поліцейські на місці вбивства. Фото: головне управління Нацполіції Одещини

Інцидент стався в Подільському районі Одеси. 18-річний хлопець під час бійки з приятелем розмахував ножем і смертельно поранив свою матір. Жінка намагалася розборонити юнаків, але отримала удар, який став для неї останнім.

Про це повідоми в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі вбивства

Подія сталася ввечері в одному з населених пунктів Подільського району. Про інцидент правоохоронців і медиків повідомили випадкові свідки. Слідчі з’ясували, що в парку між двома місцевими хлопцями виник конфлікт. Під час сутички один із них намагався вдарити опонента ножем. У цей момент між ними стала його мати, яка намагалася зупинити бійку, і саме вона випадково потрапила під удар.

38-річну жінку каретою швидкої допомоги доставили до лікарні. Попередньо встановлено, що смерть настала внаслідок значної крововтрати. Під час першочергових слідчих дій поліцейські вилучили ніж та інші речові докази й направили їх на експертизу.

Що загрожує

18-річного юнака затримали та повідомили йому про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність. За ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України хлопцю загрожує до п’яти років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
