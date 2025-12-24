В Одесской области сын случайно смертельно ранил мать

Полицейские на месте убийства. Фото: главное управление Нацполиции Одесской области

Инцидент произошел в Подольском районе Одессы. 18-летний парень во время драки с приятелем размахивал ножом и смертельно ранил свою мать. Женщина пыталась разнять юношей, но получила удар, который стал для нее последним.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали убийства

Происшествие произошло вечером в одном из населенных пунктов Подольского района. Об инциденте правоохранителям и медикам сообщили случайные свидетели. Следователи выяснили, что в парке между двумя местными парнями возник конфликт. Во время схватки один из них пытался ударить оппонента ножом. В этот момент между ними стала его мать, которая пыталась остановить драку, и именно она случайно попала под удар.

38-летнюю женщину каретой скорой помощи доставили в больницу. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате значительной кровопотери. Во время первоочередных следственных действий полицейские изъяли нож и другие вещественные доказательства и направили их на экспертизу.

Что грозит

18-летнего юношу задержали и сообщили ему о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности. По ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины парню грозит до пяти лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

