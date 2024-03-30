На Одещині лунає повітряна тривога — яка небезпека
В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про активність тактичної авіації над акваторією Чорного моря.
Про це попередили у Повітряних силах України у суботу, 30 березня.
Ракетна небезпека на Одещині
В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про ракетну небезпеку. Цивільному населенню радять перебувати в укриттях.
Наразі повітряна тривога триває у десятьох областях — Київській, Сумській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших.
Нагадаємо, що у низці областей оголошено повітряну тривогу. Відомо, що ворожі БпЛА рухаються на межі Полтавської та Черкаської областей.
Також ми писали про те, що росіяни вчергове обстріляли Харків. Повідомляється, що ракета влучила в житлову забудову.
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