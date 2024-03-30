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На Одещині лунає повітряна тривога — яка небезпека

30 березня 2024 22:25
оновлено: 22:34
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Одещині лунає повітряна тривога — яка небезпека
Пуск ракети з носія у морі. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про активність тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Про це попередили у Повітряних силах України у суботу, 30 березня.

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Ракетна небезпека на Одещині. Фото: скриншот

Ракетна небезпека на Одещині

В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про ракетну небезпеку. Цивільному населенню радять перебувати в укриттях.

Наразі повітряна тривога триває у десятьох областях — Київській, Сумській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших.

На Одещині лунає повітряна тривога — яка небезпека - фото 2
Карта повітряних тривог . Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що у низці областей оголошено повітряну тривогу. Відомо, що ворожі БпЛА рухаються на межі Полтавської та Черкаської областей.

Також ми писали про те, що росіяни вчергове обстріляли Харків. Повідомляється, що ракета влучила в житлову забудову. 

Одеса
повітряна тривога
Повітряні Сили ЗСУ