На Одещині лунає повітряна тривога — яка небезпека

Пуск ракети з носія у морі. Фото: росЗМІ

В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про активність тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Про це попередили у Повітряних силах України у суботу, 30 березня.

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В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про ракетну небезпеку. Цивільному населенню радять перебувати в укриттях.

Наразі повітряна тривога триває у десятьох областях — Київській, Сумській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших.

Карта повітряних тривог . Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що у низці областей оголошено повітряну тривогу. Відомо, що ворожі БпЛА рухаються на межі Полтавської та Черкаської областей.

Також ми писали про те, що росіяни вчергове обстріляли Харків. Повідомляється, що ракета влучила в житлову забудову.