В Одесской области раздается воздушная тревога — какая опасность
В Одесской области объявлена воздушная тревога . Сообщается об активности тактической авиации над акваторией Черного моря.
Об этом предупредили в воздушных силах Украины в субботу, 30 марта.
Ракетная опасность в Одесской области
В Одесской области объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают о ракетной опасности. Гражданскому населению советуют находиться в укрытиях.
В настоящее время воздушная тревога продолжается в десяти областях - Киевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и других.
Напомним, что в ряде областей объявлена воздушная тревога. Известно, что вражеские БПЛА двигаются на границе Полтавской и Черкасской областей.
Также мы писали о том, что россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Сообщается, что ракета попала в жилую застройку.
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