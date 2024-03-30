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В Одесской области раздается воздушная тревога — какая опасность

30 марта 2024 22:25
обновлено: 22:34
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Одесской области раздается воздушная тревога — какая опасность
Пуск ракеты с носителем в море. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Одесской области объявлена воздушная тревога . Сообщается об активности тактической авиации над акваторией Черного моря.

Об этом предупредили в воздушных силах Украины в субботу, 30 марта.

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Ракетная опасность в Одесской области. Фото: скриншот

Ракетная опасность в Одесской области

В Одесской области объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают о ракетной опасности. Гражданскому населению советуют находиться в укрытиях.

В настоящее время воздушная тревога продолжается в десяти областях - Киевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и других.

В Одесской области звучит воздушная тревога - какая опасность - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ряде областей объявлена воздушная тревога. Известно, что вражеские БПЛА двигаются на границе Полтавской и Черкасской областей.

Также мы писали о том, что россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Сообщается, что ракета попала в жилую застройку.

Одесса
воздушная тревога
Воздушные Силы ВСУ

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