Що відомо про вибухи в Одеській області вночі 26 січня 2025 року

Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Вибухи чутно у Вилковому Одеської області зараз, уночі в неділю, 26 січня. У регіоні триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи у Вилковому вночі 26 січня

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23:37 25 січня. О 23:46 військові попередили, що в Кілійському районі є БпЛА, які летять курсом на захід.

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" о 23:40 зазначив, що один "Шахед" пролітає острів Зміїний і прямує на Кілію.

Скриншот повідомлення моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

О 00:08 26 січня він додав, що ще чотири БпЛА підлітають з моря до Вилкового або Кілії.

Скриншот повідомлення моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Де ще оголосили повітряну тривогу вночі 26 січня

Карта повітряних тривог станом на 00:18 26 січня

Станом на 00:18 26 січня повітряна тривога, крім Одеської області, триває ще в десятьох регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська області, а також Золотоніський і Черкаський райони Черкаської області.

Нагадаємо, увечері 24 січня росіяни випустили з винищувача Су-57 у напрямку Одеської області дві ракети. Одну з ворожих цілей, яка тримала курс на порт Південний, знищили військові моряки.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері 25 січня прогриміли вибухи у Дніпрі. У Дніпропетровській області, як і в багатьох інших регіонах, тоді тривала повітряна тривога через загрозу застосування ударних БпЛА.