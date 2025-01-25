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Військові моряки перехопили російську ракету над Чорним морем

25 січня 2025 09:06
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Атака на Одещину — моряки знищили російську ракету Х-59
Військові моряки на катері. Фото: ілюстративне: ВМС ЗСУ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Екіпаж катера Військово-Морських Сил України знищив російську ракету над Чорним морем. Успішна операція врятувала цивільну інфраструктуру морського порту "Південний". 

Про це у суботу, 25 січня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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За їхньою інформацією, екіпаж одного з катерів Військово-Морських Сил ЗСУ здійснив успішну операцію з перехоплення російської ракети Х-59, запущеної з винищувача Су-57. Ракета була спрямована на цивільну інфраструктуру торгівельного порту "Південний", проте професійні дії українських військових запобігли катастрофі.

"Ми продовжуємо знищувати ворога на землі, у повітрі та на морі. Ця операція – ще один доказ нашої незламності та готовності захищати Україну в будь-яких умовах", — зазначили у пресслужбі Військово-Морських Сил ЗСУ.

Зазначимо, що ракета Х-59 — це високоточна зброя, яку Росія активно використовує для ударів по стратегічно важливих об'єктах. 

Атака на Одещину

Додамо, що ймовірно йдеться про вчорашню вечірню атаку. Надвечір в Одеській області оголошували повітряну тривогу, моніторингові канали також повідомляли про дві ракети, які буди запущені окупантами. Пізніше пролунав вибух. Повідомлення про пошкодження наразі від офіційних представників регіону не надходили.

Військові моряки перехопили ворожу ракету над Чорним морем - фото 1
Повідомлення про атаку. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни атакували дронами Черкаську область, в регіоні перебої зі світлом.Також на Київщині дрон влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок.

Одеса Чорне море Одеська область військові ракета атака

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