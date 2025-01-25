Атака на Одещину — моряки знищили російську ракету Х-59

Військові моряки на катері. Фото: ілюстративне: ВМС ЗСУ

Екіпаж катера Військово-Морських Сил України знищив російську ракету над Чорним морем. Успішна операція врятувала цивільну інфраструктуру морського порту "Південний".

Про це у суботу, 25 січня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Знищення ракети над Чорним морем

За їхньою інформацією, екіпаж одного з катерів Військово-Морських Сил ЗСУ здійснив успішну операцію з перехоплення російської ракети Х-59, запущеної з винищувача Су-57. Ракета була спрямована на цивільну інфраструктуру торгівельного порту "Південний", проте професійні дії українських військових запобігли катастрофі.

"Ми продовжуємо знищувати ворога на землі, у повітрі та на морі. Ця операція – ще один доказ нашої незламності та готовності захищати Україну в будь-яких умовах", — зазначили у пресслужбі Військово-Морських Сил ЗСУ.

Зазначимо, що ракета Х-59 — це високоточна зброя, яку Росія активно використовує для ударів по стратегічно важливих об'єктах.

Атака на Одещину

Додамо, що ймовірно йдеться про вчорашню вечірню атаку. Надвечір в Одеській області оголошували повітряну тривогу, моніторингові канали також повідомляли про дві ракети, які буди запущені окупантами. Пізніше пролунав вибух. Повідомлення про пошкодження наразі від офіційних представників регіону не надходили.

Повідомлення про атаку. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни атакували дронами Черкаську область, в регіоні перебої зі світлом.Також на Київщині дрон влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок.