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Военные моряки перехватили российскую ракету над Черным морем

25 января 2025 09:06
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Атака на Одесскую область — моряки уничтожили российскую ракету Х-59
Военные моряки на катере. Фото: иллюстративное: ВМС ВСУ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Экипаж катера Военно-Морских Сил Украины уничтожил российскую ракету над Черным морем. Успешная операция спасла гражданскую инфраструктуру морского порта "Южный".

Об этом в субботу, 25 января, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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По их информации, экипаж одного из катеров Военно-Морских Сил ВСУ осуществил успешную операцию по перехвату российской ракеты Х-59, запущенной с истребителя Су-57. Ракета была направлена на гражданскую инфраструктуру торгового порта "Южный", однако профессиональные действия украинских военных предотвратили катастрофу.

"Мы продолжаем уничтожать врага на земле, в воздухе и на море. Эта операция – еще одно доказательство нашей несокрушимости и готовности защищать Украину в любых условиях", — отметили в пресс-службе Военно-Морских Сил ВСУ.

Отметим, что ракета Х-59 — это высокоточное оружие, которое Россия активно использует для ударов по стратегически важным объектам.

Атака на Одесскую область

Добавим, что вероятно речь идет о вчерашней вечерней атаке. К вечеру в Одесской области объявляли воздушную тревогу, мониторинговые каналы также сообщали о двух ракетах, которые буди запущены оккупантами. Позже прогремел взрыв. Сообщений о каких-либо повреждениях от официальных представителей региона не поступали.

Военные моряки перехватили вражескую ракету над Черным морем - фото 1
Сообщение об атаке. Фото: скриншот

Напомним, россияне атаковали дронами Черкасскую область, в регионе перебои со светом. Также на Киевщине дрон попал в девятиэтажный жилой дом.

Одесса Черное море Одесская область военные ракета атака

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