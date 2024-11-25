У Чорноморську маршрутка врізалася у фуру — скільки людей постраждало

Маршрутка врізалася у вантажівку. Фото: поліція Одещини

У Чорноморську сталася ДТП за участі рейсового автобуса й вантажівки. Одинадцять людей отримали травми. Інцидент розслідують правоохоронці.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у понеділок, 25 листопада.

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Деталі аварії

За попередніми даними, 54-річний водій маршрутки відволікся й допустив зіткнення з напівпричепом тягача, припаркованого на краю дороги. Постраждали пасажири віком від 46 та 75 років. Їх доправили до районної лікарні.

Дані поліції

На місці працюють слідчо-оперативна група та співробітники сектору реагування патрульної поліції. Після того, як правоохоронці з'ясують всі обставини ДТП і перевірять водія маршрутки на вміст алкоголя, події нададуть правову кваліфікацію.

Нагадаємо, ми повідомляли, автомобілі яких марок найчастіше потрапляють у смертельні ДТП. Також у Києві водій збив чотирнадцятирічну дівчинку й втік з місця події.