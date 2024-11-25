В Черноморске маршрутка врезалась в фуру — сколько людей пострадало

На Одесчине маршрутка врезалась в тягач — много пострадавших
В Черноморске произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Одиннадцать человек получили травмы. Инцидент расследуют правоохранители.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в понедельник, 25 ноября.
Детали аварии
По предварительным данным, 54-летний водитель маршрутки отвлекся и допустил столкновение с полуприцепом тягача, припаркованного у края дороги. Пострадали пассажиры от 46 и 75 лет. Их доставили в районную больницу.
Данные полиции
На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. После того, как правоохранители выяснят все обстоятельства ДТП и проверят водителя маршрутки на содержание алкоголя, события предоставят правовую квалификацию.
Напомним, мы сообщали, автомобили каких марок чаще всего попадают в смертельные ДТП. Также в Киеве водитель сбил четырнадцатилетнюю девочку и скрылся с места происшествия.
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