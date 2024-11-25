В Черноморске маршрутка врезалась в фуру — сколько людей пострадало

Маршрутка врезалась в грузовик. Фото: полиция Одесчины

В Черноморске произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Одиннадцать человек получили травмы. Инцидент расследуют правоохранители.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в понедельник, 25 ноября.

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Детали аварии

По предварительным данным, 54-летний водитель маршрутки отвлекся и допустил столкновение с полуприцепом тягача, припаркованного у края дороги. Пострадали пассажиры от 46 и 75 лет. Их доставили в районную больницу.

Данные полиции

На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. После того, как правоохранители выяснят все обстоятельства ДТП и проверят водителя маршрутки на содержание алкоголя, события предоставят правовую квалификацию.

Напомним, мы сообщали, автомобили каких марок чаще всего попадают в смертельные ДТП. Также в Киеве водитель сбил четырнадцатилетнюю девочку и скрылся с места происшествия.