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На Одещині масове відключення світла: перелік адрес

24 серпня 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині масове відключення світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Мешканці Білгород-Дністровського з ранку до вечора будуть без електроенергії. Загалом відсутнє постачання буде на майже 70 вулицях. 

Про це повідомляє Аккерман.Офіційний. 

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  • вул. Буджакська, 
  • вул. Дністровська, 
  • вул. Запорізька, 
  • вул. Ізмаїльська, 
  • вул. Садова, 
  • вул. Слов’янська, 
  • вул. Тургенєва, 
  • пров. Козацький, 
  • пров. Островського, 
  • пров. Слов’янський,
  • вул. 26-го серпня, 
  • вул. Аккерман, 
  • вул. Анісимова, 
  • вул. Білгород, 
  • вул. Буджакська, 
  • вул. Виноградна, 
  • вул. Городня, 
  • вул. Декабристів, 
  • вул. Дністровська, 
  • вул. Дунайська, 
  • вул. Жуковського,
  • вул. Заводська, 
  • вул. Заливна, 
  • вул. Запорізька, 
  • вул. Ізмаїльська, 
  • вул. Кишинівська, 
  • вул. Кільцева, 
  • вул. Козацька, 
  • вул. Короленка, 
  • вул. Крилова, 
  • вул. Лесі Українки, 
  • вул. Межова, 
  • вул. Мирна, 
  • вул. Новосадова, 
  • вул. Огородна, 
  • вул. Островського, 
  • вул. Підгірна, 
  • вул. Плавнева, 
  • вул. Плєханова, 
  • вул. Приміська, 
  • вул. Садова, 
  • вул. Сергія Задорожного, 
  • вул. Слов’янська, 
  • вул. Толбухіна, 
  • вул. Тургенєва, 
  • вул. Чорноморська,
  • пров. Абрикосовий, 
  • пров. Білгород, 
  • пров. Буджакський, 
  • пров. Будівельний, 
  • пров. Виноградний, 
  • пров. Глухий, 
  • пров. Горний, 
  • пров. Дальній, 
  • пров. Дунайський, 
  • пров. Запорізький, 
  • пров. Квітковий, 
  • пров. Козацький, 
  • пров. Кривий, 
  • пров. Лесі Українки, 
  • пров. Мирний, 
  • пров. Новосадовий, 
  • пров. Окрайний, 
  • пров. Островського, 
  • пров. Плавневий, 
  • пров. Слов’янський, 
  • пров. Толбухіна, 
  • пров. Чорноморський.

Як зв’язатись з ДТЕК

У разі виникнення запитань звертайтесь за телефонами кол-центру АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ". Для мобільних телефонів:

  • +38 (068) 750 90 90
  • +38 (095) 750 90 90
  • +38 (073) 750 90 90
  • E-mail: с[email protected]

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