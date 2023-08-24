На Одещині масове відключення світла: перелік адрес
24 серпня 2023 19:40
Відключення світла. Фото: google
Мешканці Білгород-Дністровського з ранку до вечора будуть без електроенергії. Загалом відсутнє постачання буде на майже 70 вулицях.
Про це повідомляє Аккерман.Офіційний.
Читайте також:
Де не буде світла 25 серпня з 08.00 до 17.00
- вул. Буджакська,
- вул. Дністровська,
- вул. Запорізька,
- вул. Ізмаїльська,
- вул. Садова,
- вул. Слов’янська,
- вул. Тургенєва,
- пров. Козацький,
- пров. Островського,
- пров. Слов’янський,
- вул. 26-го серпня,
- вул. Аккерман,
- вул. Анісимова,
- вул. Білгород,
- вул. Буджакська,
- вул. Виноградна,
- вул. Городня,
- вул. Декабристів,
- вул. Дністровська,
- вул. Дунайська,
- вул. Жуковського,
- вул. Заводська,
- вул. Заливна,
- вул. Запорізька,
- вул. Ізмаїльська,
- вул. Кишинівська,
- вул. Кільцева,
- вул. Козацька,
- вул. Короленка,
- вул. Крилова,
- вул. Лесі Українки,
- вул. Межова,
- вул. Мирна,
- вул. Новосадова,
- вул. Огородна,
- вул. Островського,
- вул. Підгірна,
- вул. Плавнева,
- вул. Плєханова,
- вул. Приміська,
- вул. Садова,
- вул. Сергія Задорожного,
- вул. Слов’янська,
- вул. Толбухіна,
- вул. Тургенєва,
- вул. Чорноморська,
- пров. Абрикосовий,
- пров. Білгород,
- пров. Буджакський,
- пров. Будівельний,
- пров. Виноградний,
- пров. Глухий,
- пров. Горний,
- пров. Дальній,
- пров. Дунайський,
- пров. Запорізький,
- пров. Квітковий,
- пров. Козацький,
- пров. Кривий,
- пров. Лесі Українки,
- пров. Мирний,
- пров. Новосадовий,
- пров. Окрайний,
- пров. Островського,
- пров. Плавневий,
- пров. Слов’янський,
- пров. Толбухіна,
- пров. Чорноморський.
Як зв’язатись з ДТЕК
У разі виникнення запитань звертайтесь за телефонами кол-центру АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ". Для мобільних телефонів:
- +38 (068) 750 90 90
- +38 (095) 750 90 90
- +38 (073) 750 90 90
- E-mail: с[email protected]
Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики України розповіли про періоди, коли потрібно подавати документи для державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про субсидії для опалювального та неопалювального сезонів.