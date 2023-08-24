На Одещині масове відключення світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: google

Мешканці Білгород-Дністровського з ранку до вечора будуть без електроенергії. Загалом відсутнє постачання буде на майже 70 вулицях.

Про це повідомляє Аккерман.Офіційний.

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вул. Буджакська,

вул. Дністровська,

вул. Запорізька,

вул. Ізмаїльська,

вул. Садова,

вул. Слов’янська,

вул. Тургенєва,

пров. Козацький,

пров. Островського,

пров. Слов’янський,

вул. 26-го серпня,

вул. Аккерман,

вул. Анісимова,

вул. Білгород,

вул. Буджакська,

вул. Виноградна,

вул. Городня,

вул. Декабристів,

вул. Дністровська,

вул. Дунайська,

вул. Жуковського,

вул. Заводська,

вул. Заливна,

вул. Запорізька,

вул. Ізмаїльська,

вул. Кишинівська,

вул. Кільцева,

вул. Козацька,

вул. Короленка,

вул. Крилова,

вул. Лесі Українки,

вул. Межова,

вул. Мирна,

вул. Новосадова,

вул. Огородна,

вул. Островського,

вул. Підгірна,

вул. Плавнева,

вул. Плєханова,

вул. Приміська,

вул. Садова,

вул. Сергія Задорожного,

вул. Слов’янська,

вул. Толбухіна,

вул. Тургенєва,

вул. Чорноморська,

пров. Абрикосовий,

пров. Білгород,

пров. Буджакський,

пров. Будівельний,

пров. Виноградний,

пров. Глухий,

пров. Горний,

пров. Дальній,

пров. Дунайський,

пров. Запорізький,

пров. Квітковий,

пров. Козацький,

пров. Кривий,

пров. Лесі Українки,

пров. Мирний,

пров. Новосадовий,

пров. Окрайний,

пров. Островського,

пров. Плавневий,

пров. Слов’янський,

пров. Толбухіна,

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