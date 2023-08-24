В Одесской области массовое отключение света: список адресов
24 августа 2023 19:40
Отключение света. Фото: google
Жители Белгорода-Днестровского с утра до вечера будут без электроэнергии. Всего отсутствуют поставки на почти 70 улицах.
Об этом сообщает Аккерман. Официальный.
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- ул. Буджакская,
- ул. Днестровская,
- ул. Запорожская,
- ул. Измаильская,
- ул. Садовая,
- ул. Славянская,
- ул. Тургенева,
- пров. Казацкий,
- пров. Островского,
- пров. Славянский,
- ул. 26-го августа,
- ул. Аккерман,
- ул. Анисимова,
- ул. Белгород,
- ул. Буджакская,
- ул. Виноградная,
- ул. Огородная,
- ул. Декабристов,
- ул. Днестровская,
- ул. Дунайская,
- ул. Жуковского,
- ул. Заводская,
- ул. Заливная,
- ул. Запорожская,
- ул. Измаильская,
- ул. Кишиневская,
- ул. Кольцевая,
- ул. Казачья,
- ул. Короленко,
- ул. Крылова,
- ул. Леси Украинки,
- ул. Межевая,
- ул. Мирная,
- ул. Новосадовая,
- ул. Огородная,
- ул. Островского,
- ул. Подгорная,
- ул. Плавневая,
- ул. Плеханова,
- ул. Пригородная,
- ул. Садовая,
- ул. Сергея Задорожного,
- ул. Славянская,
- ул. Толбухина,
- ул. Тургенева,
- ул. Черноморская,
- пров. Абрикосовый,
- пров. Белгород,
- пров. Буджацкий,
- пров. Строительный,
- пров. Виноградный,
- пров. Глухой,
- пров. Горный,
- пров. Дальний,
- пров. Дунайский,
- пров. Запорожский,
- пров. Цветочный,
- пров. Казацкий,
- пров. Кривой,
- пров. Леси Украинки,
- пров. Мирный,
- пров. Новосадовый,
- пров. Крайний,
- пров. Островского,
- пров. Плавневый,
- пров. Славянский,
- пров. Толбухина,
- пров. Черноморский.
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Напомним, в Министерстве социальной политики Украины рассказали о периодах, когда нужно подавать документы для государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о субсидиях для отопительного и неотапливаемого сезонов.