В Одесской области массовое отключение света: список адресов

Отключение света. Фото: google

Жители Белгорода-Днестровского с утра до вечера будут без электроэнергии. Всего отсутствуют поставки на почти 70 улицах.

Об этом сообщает Аккерман. Официальный.

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ул. Буджакская,

ул. Днестровская,

ул. Запорожская,

ул. Измаильская,

ул. Садовая,

ул. Славянская,

ул. Тургенева,

пров. Казацкий,

пров. Островского,

пров. Славянский,

ул. 26-го августа,

ул. Аккерман,

ул. Анисимова,

ул. Белгород,

ул. Буджакская,

ул. Виноградная,

ул. Огородная,

ул. Декабристов,

ул. Днестровская,

ул. Дунайская,

ул. Жуковского,

ул. Заводская,

ул. Заливная,

ул. Запорожская,

ул. Измаильская,

ул. Кишиневская,

ул. Кольцевая,

ул. Казачья,

ул. Короленко,

ул. Крылова,

ул. Леси Украинки,

ул. Межевая,

ул. Мирная,

ул. Новосадовая,

ул. Огородная,

ул. Островского,

ул. Подгорная,

ул. Плавневая,

ул. Плеханова,

ул. Пригородная,

ул. Садовая,

ул. Сергея Задорожного,

ул. Славянская,

ул. Толбухина,

ул. Тургенева,

ул. Черноморская,

пров. Абрикосовый,

пров. Белгород,

пров. Буджацкий,

пров. Строительный,

пров. Виноградный,

пров. Глухой,

пров. Горный,

пров. Дальний,

пров. Дунайский,

пров. Запорожский,

пров. Цветочный,

пров. Казацкий,

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пров. Мирный,

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пров. Славянский,

пров. Толбухина,

пров. Черноморский.

Как связаться с ДТЭК

В случае возникновения вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра АО "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ". Для мобильных телефонов:

+38 (068) 750 90 90

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Напомним, в Министерстве социальной политики Украины рассказали о периодах, когда нужно подавать документы для государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о субсидиях для отопительного и неотапливаемого сезонов.