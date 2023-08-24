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В Одесской области массовое отключение света: список адресов

24 августа 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области массовое отключение света: список адресов
Отключение света. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Жители Белгорода-Днестровского с утра до вечера будут без электроэнергии. Всего отсутствуют поставки на почти 70 улицах.

Об этом сообщает Аккерман. Официальный.

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  • ул. Буджакская,
  • ул. Днестровская,
  • ул. Запорожская,
  • ул. Измаильская,
  • ул. Садовая,
  • ул. Славянская,
  • ул. Тургенева,
  • пров. Казацкий,
  • пров. Островского,
  • пров. Славянский,
  • ул. 26-го августа,
  • ул. Аккерман,
  • ул. Анисимова,
  • ул. Белгород,
  • ул. Буджакская,
  • ул. Виноградная,
  • ул. Огородная,
  • ул. Декабристов,
  • ул. Днестровская,
  • ул. Дунайская,
  • ул. Жуковского,
  • ул. Заводская,
  • ул. Заливная,
  • ул. Запорожская,
  • ул. Измаильская,
  • ул. Кишиневская,
  • ул. Кольцевая,
  • ул. Казачья,
  • ул. Короленко,
  • ул. Крылова,
  • ул. Леси Украинки,
  • ул. Межевая,
  • ул. Мирная,
  • ул. Новосадовая,
  • ул. Огородная,
  • ул. Островского,
  • ул. Подгорная,
  • ул. Плавневая,
  • ул. Плеханова,
  • ул. Пригородная,
  • ул. Садовая,
  • ул. Сергея Задорожного,
  • ул. Славянская,
  • ул. Толбухина,
  • ул. Тургенева,
  • ул. Черноморская,
  • пров. Абрикосовый,
  • пров. Белгород,
  • пров. Буджацкий,
  • пров. Строительный,
  • пров. Виноградный,
  • пров. Глухой,
  • пров. Горный,
  • пров. Дальний,
  • пров. Дунайский,
  • пров. Запорожский,
  • пров. Цветочный,
  • пров. Казацкий,
  • пров. Кривой,
  • пров. Леси Украинки,
  • пров. Мирный,
  • пров. Новосадовый,
  • пров. Крайний,
  • пров. Островского,
  • пров. Плавневый,
  • пров. Славянский,
  • пров. Толбухина,
  • пров. Черноморский.

Как связаться с ДТЭК

В случае возникновения вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра АО "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ". Для мобильных телефонов:

  • +38 (068) 750 90 90
  • +38 (095) 750 90 90
  • +38 (073) 750 90 90
  • E-mail: с[email protected]

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины рассказали о периодах, когда нужно подавать документы для государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о субсидиях для отопительного и неотапливаемого сезонов.

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