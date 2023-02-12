Сейсмологи НАН України прогнозують потужні землетруси на Одещині.

Потужні поштовхи можливі на південному заході Одеської області

Землетруси, які вже накоїли лиха в Туреччині можуть зачепити Україну. Їх відчують по всій країні, та поштовхи з інтенсивністю 8 балів за шкалою Ріхтера можуть зачепити регіон Бесарабії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив сейсмолог НАН України Олександр Кендзера.

Науковець пояснив, що в Україні можливі землетруси, адже вона розташована у тому ж сейсмоактивному поясі, що й Туреччина. Цей сейсмоактивний пояс постійно генерує підземні поштовхи.

"Цей пояс утворився через те, що Євроазійська плита тисне на Арабську та Африканську плити. Очевидно, що рух цих плит зупинити неможливо, тому раніше чи пізніше там будуть землетруси", — розповів сейсмолог.

Олександр Гензерський згадав зону Вранча, яка розташована в країні-сусідці Румунії. З цього виходить, що землетрус на цій сейсмоактивній плиті можуть відчуватися на всій території України. Місцеві сейсмоактивні зони зафіксовані біля Криму та на Закарпатті.

Для того, аби бути готовим до різного розвитку подій команда Новини.LIVE підготувала підбірку правил поведінки під час землетрусів.

Що робити, якщо землетрус застав у приміщенні

Якщо ви перебуваєте на перших поверхах, негайно залиште приміщення. В жодному разі не користуйтеся ліфтами або сходами, якщо проживаєте вище п’ятого поверху.

Залишаючись у приміщенні під час землетрусу, уникайте кутових кімнат. Відійдіть від вікон і предметів, які можуть придавити або поранити вас: дзеркал, шаф, тяжких високих меблів.

Оберіть найбезпечніші місця кімнати — дверний отвір або куток з несучими стінами. Сядьте прикриваючи голову руками, щоб перечекати стихію.

Якщо є можливість, заховайтеся під міцними столом або ліжком. Це захистить від падіння важких предметів та уламків.

Перебуваючи у приміщенні, дочекайтеся завершення першої серії поштовхів і негайно залиште його. Швидко рушайте у найбільш відкрите місце, віддалившись від будівель і ліній електропередач.

Що робити, якщо землетрус застав в автомобілі

Зупиніть автівку на узбіччі дороги якомога далі від високих споруд, шляхопроводів, мостів, ліній електропередач і відкрийте двері.

Залишайтеся в машині, допоки не вщухнуть коливання.

Увімкніть радіо і слухайте рекомендації влади щодо подальших дій.

Фото: ілюстративне