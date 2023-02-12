Сейсмологи НАН Украины прогнозируют мощные землетрясения в Одесской области.

Мощные толчки возможны на юго-западе Одесской области

Землетрясения, которые уже натворили беды в Турции, могут задеть Украину. Их ощутят по всей стране, но толчки с интенсивностью 8 баллов по шкале Рихтера могут зацепить регион Бессарабии.

Об этом в эфире телемарафона сообщил сейсмолог НАН Украины Александр Кендзера.

Ученый объяснил, что в Украине возможны землетрясения, ведь она расположена в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция. Этот сейсмоактивный пояс постоянно генерирует подземные толчки.

"Этот пояс образовался из-за того, что Евроазиатская плита давит на Арабскую и Африканскую плиты. Очевидно, что движение этих плит остановить невозможно, поэтому раньше или позже там будут землетрясения", — рассказал сейсмолог.

Александр Кендзера упомянул зону Вранча, расположенную в стране-соседке Румынии. Из этого следует, что землетрясение на этой сейсмоактивной плите может ощущаться на всей территории Украины. Местные сейсмоактивные зоны зафиксированы возле Крыма и Закарпатья.

Для того, чтобы быть готовым к разному развитию событий, команда Новини.LIVE подготовила подборку правил поведения во время землетрясений.

Что делать, если землетрясение застало в помещении

Если вы находитесь на первых этажах, немедленно покиньте помещение. В любом случае не пользуйтесь лифтами или лестницами, если проживаете выше пятого этажа.

Оставаясь в помещении во время землетрясения, избегайте угловых комнат. Отойдите от окон и предметов, которые могут придавить или ранить вас: зеркал, шкафов, тяжелой высокой мебели.

Выберите самые безопасные места комнаты — дверной проем или угол с несущими стенами. Сядьте, прикрывая голову руками, чтобы переждать стихию.

Если есть возможность, спрячьтесь под крепким столом или кроватью. Это предохранит от падения тяжелых предметов и обломков.

Находясь в помещении, дождитесь завершения первой серии толчков и немедленно оставьте его. Быстро отправьтесь в наиболее открытое место, отдалившись от зданий и линий электропередач.

Что делать, если землетрясение застало в автомобиле

Остановите автомобиль на обочине дороги как можно дальше от высоких сооружений, путепроводов, мостов, линий электропередач и откройте двери.

Оставайтесь в машине, пока не утихнут колебания.

Включите радио и слушайте рекомендации по поводу дальнейших действий.

Фото: иллюстративное