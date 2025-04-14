Житель Одещини злякав співробітників ТЦК карабіном

Поліцейський протокол. Фото ілюстративне: Національна поліція

Житель Одещини погрожував карабіном співробітникам ТЦК, аби ті віпустили його приятелів. Ультиматум спрацював, але правоохоронці затримали чоловіка та відкрили кримінальне провадження.

Про це повдіомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, на одному із блокпостів у Саф’янівській громаді співробітниками терцентрів комплектування були зупинені двоє мешканців Одещини. Проте вони не надали свої документи, а повідомили, що їх нібито привезе товариш, якому одразу подзвонили. Невдовзі на місце приїхав на автівці 44-річний озброєний чоловік. Через вікно транспортного засобу він направив на військовослужбовців карабін і пригрозив його застосуванням, після чого наказав товаришам сісти в автомобіль і поїхав з ними в невідомому напрямку. Поліцейські розшукали всіх трьох громадян. Водія одразу затримали, а його пасажирів передали в ТЦК та СП для перевірки. В ході обшуку за місцем проживання затриманого вилучили автівку, на якій він пересувався, зареєстровані на нього гладкоствольну рушницю та карабін з глушником до нього, а також 158 набоїв різного калібру.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання діяльності ЗСУ). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Що відомо про фігуранта

За даними ЗМІ, фігурантом є відомий підприємець Сергій Чебанов, який має прізвисько "Модний". Його вважають так званим "смотрячим" за містом Рені від кримінального авторитета Придунав'я Олега Попеско. У 2024 році підозрюваний утримувався під вартою за побиття співробітників Національної поліції України, проте вийшов під заставу, а слідство й досі триває.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Полтавщини, який не явився до ТЦК. А також про підпал будівлі терцентру комплектування.