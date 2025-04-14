Житель Одещини злякав співробітників ТЦК карабіном

На Одещині на блокпості співробітникам ТЦК погрожували рушницею
Житель Одещини погрожував карабіном співробітникам ТЦК, аби ті віпустили його приятелів. Ультиматум спрацював, але правоохоронці затримали чоловіка та відкрили кримінальне провадження.
Про це повдіомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подробиці справи
За даними слідства, на одному із блокпостів у Саф’янівській громаді співробітниками терцентрів комплектування були зупинені двоє мешканців Одещини. Проте вони не надали свої документи, а повідомили, що їх нібито привезе товариш, якому одразу подзвонили. Невдовзі на місце приїхав на автівці 44-річний озброєний чоловік. Через вікно транспортного засобу він направив на військовослужбовців карабін і пригрозив його застосуванням, після чого наказав товаришам сісти в автомобіль і поїхав з ними в невідомому напрямку. Поліцейські розшукали всіх трьох громадян. Водія одразу затримали, а його пасажирів передали в ТЦК та СП для перевірки. В ході обшуку за місцем проживання затриманого вилучили автівку, на якій він пересувався, зареєстровані на нього гладкоствольну рушницю та карабін з глушником до нього, а також 158 набоїв різного калібру.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомили про підозру за за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання діяльності ЗСУ). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Що відомо про фігуранта
За даними ЗМІ, фігурантом є відомий підприємець Сергій Чебанов, який має прізвисько "Модний". Його вважають так званим "смотрячим" за містом Рені від кримінального авторитета Придунав'я Олега Попеско. У 2024 році підозрюваний утримувався під вартою за побиття співробітників Національної поліції України, проте вийшов під заставу, а слідство й досі триває.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Полтавщини, який не явився до ТЦК. А також про підпал будівлі терцентру комплектування.
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