Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчине на блокпосте сотрудникам ТЦК угрожали ружьем arrow

На Одесчине на блокпосте сотрудникам ТЦК угрожали ружьем

14 апреля 2025 17:02
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Житель Одесской области напугал сотрудников ТЦК карабином
Полицейский протокол полицейский протокол. Фото иллюстративное: Национальная полиция
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Житель Одесчины угрожал карабином сотрудникам ТЦК, чтобы те выпустили его приятелей. Ультиматум сработал, но правоохранители задержали мужчину и открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, на одном из блокпостов в Сафьяновской громаде сотрудниками терцентров комплектования были остановлены двое жителей Одесской области. Однако они не предоставили свои документы, а сообщили, что их якобы привезет товарищ, которому сразу позвонили. Вскоре на место приехал на машине 44-летний вооруженный мужчина. Через окно транспортного средства он направил на военнослужащих карабин и пригрозил его применением, после чего приказал товарищам сесть в автомобиль и уехал с ними в неизвестном направлении. Полицейские разыскали всех трех граждан. Водителя сразу задержали, а его пассажиров передали в ТЦК и СП для проверки. В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяли машину, на которой он передвигался, зарегистрированные на него гладкоствольное ружье и карабин с глушителем к нему. А также 158 патронов различного калибра.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование деятельности ВСУ). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно о фигуранте

По данным СМИ, фигурантом является известный предприниматель Сергей Чебанов, по прозвищу "Модный". Его считают так называемым "смотрящим" за городом Рени от  криминального авторитета Придунавья Олега Попеско. В 2024 году подозреваемый содержался под стражей за избиение сотрудников Национальной полиции Украины, однако вышел под залог, а дело до сих пор не закрыто.

Напомним, недавно мы писали о жителе Полтавщины, который не явился в ТЦК. А также о поджоге здания терцентра комплектования.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама