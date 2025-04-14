Житель Одесской области напугал сотрудников ТЦК карабином

Полицейский протокол полицейский протокол. Фото иллюстративное: Национальная полиция

Житель Одесчины угрожал карабином сотрудникам ТЦК, чтобы те выпустили его приятелей. Ультиматум сработал, но правоохранители задержали мужчину и открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, на одном из блокпостов в Сафьяновской громаде сотрудниками терцентров комплектования были остановлены двое жителей Одесской области. Однако они не предоставили свои документы, а сообщили, что их якобы привезет товарищ, которому сразу позвонили. Вскоре на место приехал на машине 44-летний вооруженный мужчина. Через окно транспортного средства он направил на военнослужащих карабин и пригрозил его применением, после чего приказал товарищам сесть в автомобиль и уехал с ними в неизвестном направлении. Полицейские разыскали всех трех граждан. Водителя сразу задержали, а его пассажиров передали в ТЦК и СП для проверки. В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяли машину, на которой он передвигался, зарегистрированные на него гладкоствольное ружье и карабин с глушителем к нему. А также 158 патронов различного калибра.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование деятельности ВСУ). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно о фигуранте

По данным СМИ, фигурантом является известный предприниматель Сергей Чебанов, по прозвищу "Модный". Его считают так называемым "смотрящим" за городом Рени от криминального авторитета Придунавья Олега Попеско. В 2024 году подозреваемый содержался под стражей за избиение сотрудников Национальной полиции Украины, однако вышел под залог, а дело до сих пор не закрыто.

Напомним, недавно мы писали о жителе Полтавщины, который не явился в ТЦК. А также о поджоге здания терцентра комплектования.