Україна
На Одещині на сім місяців заборонять вилов раків — коли саме

На Одещині на сім місяців заборонять вилов раків — коли саме

Дата публікації: 23 листопада 2025 17:50
Оновлено: 18:02
Заборона на лов раків в Одеській області — коли розпочинається
Людина тримає рака у руці. Фото ілюстративне: pexels

Уже з понеділка, 1 грудня, в Одеській області починає діяти тривала заборона на вилов раків. Обмеження охоплює внутрішні водойми, Дністер, Дунай та Придунайські озера. Правила вводять через природний цикл линяння.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

Читайте також:
На Одещині на сім місяців заборонять вилов раків — коли саме - фото 1
Допис Одеського рибоохоронного патруля. Фото: скриншот з Facebook

Коли та де діятиме заборона

Заборона встановлена з 1 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року. У цей період ловити раків не можна у таких водоймах Одещини:

  • Дністровський лиман
  • річка Дністер
  • рукав Турунчук
  • озера пойми Дністра
  • Кучурганське водосховище
  • річка Дунай
  • Придунайські озера
  • усі внутрішні водні об’єкти Одеської області

Обмеження вводять через початок зимово-весняного періоду, коли раки линяють та виношують ікру. Біологічне обґрунтування строків надали Інститут рибного господарства НААН України та ДНУ "ІРГЕМО".

Яка відповідальність за порушення

Під час дії заборони лов раків прирівнюється до грубих порушень рибоохоронного законодавства (ч. 4 ст. 85 КУпАП). Порушникам загрожують адміністративні штрафи, а також можлива кримінальна відповідальність.

Окрім цього компенсація завданих збитків. Розмір відшкодування за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.

Куди звертатися у разі виявлення порушень

Одеський рибоохоронний патруль нагадує про необхідність дотримання природоохоронних норм.

У разі виявлення незаконного вилову раків громадяни можуть звертатися на гарячу лінію:

  • (098) 798-47-93.

Нагадаємо, які обмеження для рибалок діють цієї осені. Також ми писали, скільки риби можна піймати за день, щоб не порушувати закон.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
