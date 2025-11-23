Запрет на ловлю раков в Одесской области - когда начинается

Человек держит рака в руке. Фото иллюстративное: pexels

Уже с понедельника, 1 декабря, в Одесской области начинает действовать длительный запрет на вылов раков. Ограничение охватывает внутренние водоемы, Днестр, Дунай и Придунайские озера. Правила вводят из-за естественного цикла линьки.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Одесского рыбоохранного патруля. Фото: скриншот из Facebook

Когда и где будет действовать запрет

Запрет установлен с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года. В этот период ловить раков нельзя в таких водоемах Одесской области:

Днестровский лиман

река Днестр

рукав Турунчук

озера поймы Днестра

Кучурганское водохранилище

река Дунай

Придунайские озера

все внутренние водные объекты Одесской области

Ограничения вводят из-за начала зимне-весеннего периода, когда раки линяют и вынашивают икру. Биологическое обоснование сроков предоставили Институт рыбного хозяйства НААН Украины и ГНУ "ИРГЕМО".

Какая ответственность за нарушение

Во время действия запрета лов раков приравнивается к грубым нарушениям рыбоохранного законодательства (ч. 4 ст. 85 КУоАП). Нарушителям грозят административные штрафы, а также возможна уголовная ответственность.

Кроме этого компенсация нанесенного ущерба. Размер возмещения за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн.

Куда обращаться в случае выявления нарушений

Одесский рыбоохранный патруль напоминает о необходимости соблюдения природоохранных норм.

В случае выявления незаконного вылова раков граждане могут обращаться на горячую линию:

(098) 798-47-93.

Напомним, какие ограничения для рыбаков действуют этой осенью. Также мы писали, сколько рыбы можно поймать за день, чтобы не нарушать закон.