Запрет на ловлю раков в Одесской области - когда начинается

На Одесчине на семь месяцев запретят вылов раков — когда именно
Уже с понедельника, 1 декабря, в Одесской области начинает действовать длительный запрет на вылов раков. Ограничение охватывает внутренние водоемы, Днестр, Дунай и Придунайские озера. Правила вводят из-за естественного цикла линьки.
Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.
Когда и где будет действовать запрет
Запрет установлен с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года. В этот период ловить раков нельзя в таких водоемах Одесской области:
- Днестровский лиман
- река Днестр
- рукав Турунчук
- озера поймы Днестра
- Кучурганское водохранилище
- река Дунай
- Придунайские озера
- все внутренние водные объекты Одесской области
Ограничения вводят из-за начала зимне-весеннего периода, когда раки линяют и вынашивают икру. Биологическое обоснование сроков предоставили Институт рыбного хозяйства НААН Украины и ГНУ "ИРГЕМО".
Какая ответственность за нарушение
Во время действия запрета лов раков приравнивается к грубым нарушениям рыбоохранного законодательства (ч. 4 ст. 85 КУоАП). Нарушителям грозят административные штрафы, а также возможна уголовная ответственность.
Кроме этого компенсация нанесенного ущерба. Размер возмещения за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн.
Куда обращаться в случае выявления нарушений
Одесский рыбоохранный патруль напоминает о необходимости соблюдения природоохранных норм.
В случае выявления незаконного вылова раков граждане могут обращаться на горячую линию:
- (098) 798-47-93.
