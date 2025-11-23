Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине на семь месяцев запретят вылов раков — когда именно

На Одесчине на семь месяцев запретят вылов раков — когда именно

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 17:50
обновлено: 18:02
Запрет на ловлю раков в Одесской области - когда начинается
Человек держит рака в руке. Фото иллюстративное: pexels

Уже с понедельника, 1 декабря, в Одесской области начинает действовать длительный запрет на вылов раков. Ограничение охватывает внутренние водоемы, Днестр, Дунай и Придунайские озера. Правила вводят из-за естественного цикла линьки.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

Реклама
Читайте также:
На Одещині на сім місяців заборонять вилов раків — коли саме - фото 1
Сообщение Одесского рыбоохранного патруля. Фото: скриншот из Facebook

Когда и где будет действовать запрет

Запрет установлен с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года. В этот период ловить раков нельзя в таких водоемах Одесской области:

  • Днестровский лиман
  • река Днестр
  • рукав Турунчук
  • озера поймы Днестра
  • Кучурганское водохранилище
  • река Дунай
  • Придунайские озера
  • все внутренние водные объекты Одесской области

Ограничения вводят из-за начала зимне-весеннего периода, когда раки линяют и вынашивают икру. Биологическое обоснование сроков предоставили Институт рыбного хозяйства НААН Украины и ГНУ "ИРГЕМО".

Какая ответственность за нарушение

Во время действия запрета лов раков приравнивается к грубым нарушениям рыбоохранного законодательства (ч. 4 ст. 85 КУоАП). Нарушителям грозят административные штрафы, а также возможна уголовная ответственность.

Кроме этого компенсация нанесенного ущерба. Размер возмещения за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн.

Куда обращаться в случае выявления нарушений

Одесский рыбоохранный патруль напоминает о необходимости соблюдения природоохранных норм.

В случае выявления незаконного вылова раков граждане могут обращаться на горячую линию:

  • (098) 798-47-93.

Напомним, какие ограничения для рыбаков действуют этой осенью. Также мы писали, сколько рыбы можно поймать за день, чтобы не нарушать закон.

Одесса Одесская область браконьеры вылов раков Новости Одессы запрет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации