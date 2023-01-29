На Одещині найбільше проблем із мобільним зв'язком: у чому причина
Одещина серед лідерів регіонів з проблемним мобільним зв'язком. Наразі наш регіон на першому місці за кількістю людей, у яких є перебої з інтернетом або сотовою мережею.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.
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"Величезна кількість людей робить усе можливе, щоб українці мали доступ до однієї з найнеобхідніших послуг — мобільного зв'язку. Станом на сьогоднішній ранок в Україні працює 76% від загальної кількості базових станцій мобільних операторів", — написав він.
Хто серед лідерів
- Одеська область — у 57,8% споживачів проблеми зі зв'язком;
- Запорізька область — 46,3% споживачів проблеми зі зв'язком;
- Донецька та Луганська область — неможливо встановити точну кількість.
Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну мобільні оператори відновили роботу більш ніж 1 200 базових станцій та понад 3 200 кілометрів оптоволоконних ліній.
"Оператори не лише відновлюють зв'язок, а й продовжують модернізувати мережу, інвестують у розвиток, будують нові базові станції та збільшують пропускну здатність, посилюють енергонезалежність — резервним живленням уже забезпечені десятки тисяч об'єктів", — наголосив Щиголь.
Раніше ми писали, що одеситів запрошують долучитися до міжнародної виставки мобільного зв'язку 4YFN 2023. Стартапери мають можливість представити Україну на найбільшій конференції в індустрії гаджетів. Реєстрація триватиме до 27 лютого, тож як саме можна потрапити до шорт-листа — читайте у матеріалі.
Нагадаємо, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення росії українці зареєстрували дистанційно рекордну кількість ФОП. Йдеться про миттєве оформлення бізнесу через мобільний застосунок державних послуг "Дія".