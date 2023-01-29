На Одесщине больше всего проблем с мобильной связью

Теперь удалось восстановить всего треть базовых станций операторов

Одещина среди лидеров регионов с проблемной мобильной связью. Сейчас наш регион на первом месте по количеству людей, у которых есть перебои с Интернетом или сотовой сетью.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.

"Огромное количество людей делает все возможное, чтобы у украинцев был доступ к одной из самых необходимых услуг — мобильной связи. По состоянию на сегодняшнее утро в Украине работает 76% от общего количества базовых станций мобильных операторов", — написал он.

Кто среди лидеров

Одесская область — у 57,8% потребителей проблемы со связью;

Запорожская область — 46,3% потребителей проблемы со связью;

Донецкая и Луганская область — невозможно установить точное количество.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину мобильные операторы возобновили работу более 1 200 базовых станций и более 3 200 километров оптоволоконных линий.

"Операторы не только восстанавливают связь, но и продолжают модернизировать сеть, инвестируют в развитие, строят новые базовые станции и увеличивают пропускную способность, усиливают энергонезависимость — резервным питанием уже обеспечены десятки тысяч объектов", — подчеркнул Щиголь.

Ранее мы писали, что одесситов приглашают присоединиться к международной выставке мобильной связи 4YFN 2023. Стартаперы могут представить Украину на крупнейшей конференции в индустрии гаджетов. Регистрация будет продолжаться до 27 февраля, так как именно можно попасть в шорт-лист — читайте в материале.

Напомним, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России украинцы зарегистрировали дистанционно рекордное количество ФЛП. Речь идет о мгновенном оформлении бизнеса через мобильное приложение государственных услуг "Дия".