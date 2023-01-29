На Одесщине больше всего проблем с мобильной связью

На Одесчине больше всего проблем с мобильной связью: в чем причина
Одещина среди лидеров регионов с проблемной мобильной связью. Сейчас наш регион на первом месте по количеству людей, у которых есть перебои с Интернетом или сотовой сетью.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.
-
Шольц пообещал в дальнейшем говорить с путиным и объяснил зачем
-
Дороги замело: проезд в Одесскую область из Молдовы через КПП "Джурджулешты" заблокирован
-
"Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE
-
"Мы осознаем, кто мы": Ющенко указал, в чем Украина становится похожей на Америку
-
СМИ назвали имя украинки, погибшей во время теракта в Израиле
-
Выключение света не прекратится: в Укрэнерго объяснили причину
-
Работают круглосуточно: одесские коммунальщики с самой ночи убирают улицы города
-
Залужный о подвиге Героев Крут: "Достойно продолжаем их дело"
-
В Минобороны Ирана прокомментировали ночную атаку дронов на их объекты
-
Украинская "Ноосфера" прибыла на станцию "Академик Вернадский": чем будут заниматься ученые в Антарктиде
"Огромное количество людей делает все возможное, чтобы у украинцев был доступ к одной из самых необходимых услуг — мобильной связи. По состоянию на сегодняшнее утро в Украине работает 76% от общего количества базовых станций мобильных операторов", — написал он.
Кто среди лидеров
- Одесская область — у 57,8% потребителей проблемы со связью;
- Запорожская область — 46,3% потребителей проблемы со связью;
- Донецкая и Луганская область — невозможно установить точное количество.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину мобильные операторы возобновили работу более 1 200 базовых станций и более 3 200 километров оптоволоконных линий.
"Операторы не только восстанавливают связь, но и продолжают модернизировать сеть, инвестируют в развитие, строят новые базовые станции и увеличивают пропускную способность, усиливают энергонезависимость — резервным питанием уже обеспечены десятки тысяч объектов", — подчеркнул Щиголь.
Ранее мы писали, что одесситов приглашают присоединиться к международной выставке мобильной связи 4YFN 2023. Стартаперы могут представить Украину на крупнейшей конференции в индустрии гаджетов. Регистрация будет продолжаться до 27 февраля, так как именно можно попасть в шорт-лист — читайте в материале.
Напомним, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России украинцы зарегистрировали дистанционно рекордное количество ФЛП. Речь идет о мгновенном оформлении бизнеса через мобильное приложение государственных услуг "Дия".